Турбореактивный двигатель для БПЛА разработан в России

Разработка малоразмерного турбореактивного двигателя для беспилотной авиации сверхлегкого класса завершена, сообщил гендиректор конструкторского бюро «Рейнольдс» (резидент «Сколково») Никита Гусев.

В мае начнутся стендовые испытания на площадке технопарка «Калибр». Государственные испытания должны завершиться к концу 2019 года, пишет «Mil.Press Военное».

Первые полеты беспилотников с новым двигателем ожидаются в 2018 году. БПЛА смогут вести разведку, нести на борту комплексы РЭБ или выполнять роль воздушной мишени.

Двигатель предназначен для БПЛА взлетным весом 200–500 кг, удельный расход топлива – менее 1,2 кг/кгс*ч, расчетный межремонтный ресурс – 300 часов.

Разработкой интересуются как государство, так и гражданские производители беспилотников. Гусев сообщил, что уже состоялась встреча с представителями ПАО «Ил», Экспериментального машиностроительного завода им. Мясищева, концерна «Вега», интерес проявила компания «Эникс». Планируется выйти на рынки стран БРИКС, Азии и Африки.

Генеральный конструктор КБ Никита Королев указал, что «Рейнольдс» может «установить новый стандарт одновальных малоразмерных двигателей до 100 кг тяги». Гусев рассказал о планах «расширить линейку за счет увеличения тяги двигателя». КБ считает, что в будущем может конкурировать с Чехией – чешские производители сейчас заняли «сегмент выше 100 кг».