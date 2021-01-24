Пушков назвал причину разочарования американцев в администрации Байдена

Участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке использовали детей в качестве живой цепи, чтобы вступать в стычки с ОМОНом, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, назвав произошедшее «человеческой подлостью».

«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» – пишет в Facebook детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как сообщает «Новая газета» в Twitter, во Владивостоке «со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт».

В свою очередь член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев пишет в Twitter, что «на митинги Навального пришло явно меньше людей, они планировали». «К сожалению, на немногочисленных в целом митингах сравнительно много детей. На мой взгляд, выводить детей под ожидаемое и провоцируемое ими задержание полицией – не только нарушение закона, но редкостная низость», – считает Григорьев.

Он также отметил, что во время протестной акции во Владивостоке специально подготовленные люди «нападают на полицейских» со спины. «Это явное и запланированное нарушение уголовного кодекса», – уверен Григорьев.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова: «Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» pic.twitter.com/64AaKEaOk0 — Взгляд (@vzglyad) January 23, 2021

Добавим, что полиция ведет профилактические беседы с подростками в городах, где проходят несанкционированные акции в поддержку Навального.

В соседнем Хабаровске ситуация оказалась намного спокойнее. Тем не менее общественность активно призывает не поддаваться на провокации сторонников Навального. Ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Галицын заявил о недопустимости распространения призывов к участию в несанкционированных акциях и действиях правоохранителях. «Да, мы понимаем, что 2021 год в плане политической борьбы будет непростым. В сентябре нас ждут выборы. Но, мягко говоря, не совсем честно и порядочно использовать в политической борьбе детей. Есть масса других общественных площадок, с помощью которых необходимо доказывать свою политическую состоятельность», – заявил Галицын.

По его словам, происходящее стало вызовом для родителей, им нужно «тщательнее смотреть за своими детьми». «Это большая ответственность за дальнейшую судьбу родного для тебя человека. Здесь взрослым не нужно прикрываться жизненными ситуациями, отсутствием свободного времени, другими причинами. Детей необходимо защитить от политических манипуляций, в том числе в социальных сетях. И поэтому понятно, что сотрудники правоохранительных органов делают в рамках законодательства определенные шаги в этом направлении», – уверен Галицын.

Ранее Роскомнадзор пообещал привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Надзорное ведомство пригласило представителей IT-компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.

На этой неделе Кузнецова отмечала, что в ее аппарат от родителей поступают жалобы на призывы к детям участвовать в несанкционированных митингах и акциях. Подобные мероприятия опасны из-за отсутствия ответственности за возможные травмы, предупреждала детский омбудсмен.

«Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах. Мне поступают сообщения в социальных сетях, высылают скрины – они хотят остановить эту вакханалию! Правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом. Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности», – написала омбудсмен в Instagram.

На этой неделе сторонники Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.