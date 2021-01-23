Участники незаконной акции в Москве умышленно блокировали движение транспорта

Участники несанкционированной акции в центре Москвы умышленно блокируют движение транспорта, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«ЦОДД: участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, умышленно блокируя возможность транспортной работы и препятствуя движению автомобилей и наземного транспорта. Скопления участников на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешают движению пешеходов», – сообщает департамент в своем Telegram.

Как отметили в департаменте, из-за скопления людей затруднено движение по некоторым магистралям в центре столицы, в результате пробки достигли пяти баллов.

«Убедительно просим не выходить на проезжую часть и не препятствовать движению личного и городского транспорта, а также спасательных служб», – добавляется в сообщении.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.