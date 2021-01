«Фиорентина» озвучила сумму трансфера Кокорина «Спартак» договорился о переходе Кокорина в «Фиорентину» 21 января 2021, 18:34 Текст: Абдулла Шакиров

Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кокорин в ближайшее время подпишет контракт с клубом итальянской Серии А «Фиорентиной», сообщила пресс-служба московского «Спартака». «В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года. Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы», – сказано в сообщении на сайте клуба. На позиции Кокорина в «Фиорентине» играют серб Душан Влахович, испанец Хосе Кальехон, итальянец Джакомо Бонавентура. Россиянин перешел в «Спартак» в августе 2020 года, проведя в чемпионате страны восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Ранее «Фиорентина» озвучила сумму трансфера Кокорина. Напомним, в конце августа в чемпионат Италии уехал играть полузащитник сборной России Алексей Миранчук, перешедший в «Аталанту».

Национальная хоккейная лига запретила капитану «Вашингтон Кэпиталз», российскому форварду Александру Овечкину, а также нападающему Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться и играть из-за нарушения медицинских протоколов о коронавирусе. НХЛ также оштрафовала «Вашингтон Кэпиталз» на 100 тыс. долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением коронавируса в тех пунктах, которые касаются общения игроков без масок и без соблюдения социальной дистанции. «Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося», – заявил по этому поводу Овечкин, слова которого приводятся на сайте НХЛ. Руководство клуба заявило, что разочаровано поведением игроков после того, как сотрудники «Вашингтон Кэпиталз» приложили массу усилий для создания безопасного окружения для хоккеистов и всех членов команды, чтобы они смогли завершить сезон. «Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать, и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать», – заявили в клубе. Напомним, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин в прошлом году стал автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. НАК: В составе банды ликвидированного Бютукаева были боевики с Украины 20 января 2021, 21:31

В составе банды ликвидированного в Чечне бандглаваря Аслана Бютукаева были боевики с Украины, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). «В ходе спецопераций [в течение прошлого года] были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. Таким образом, в результате своевременно принятых мер удалось предотвратить совершение многочисленных преступлений и гибель людей», – передает сообщение НАК РИА «Новости». Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне. Во время операции в Чечне пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Кадыров заявил, что ликвидированные чеченскими правоохранителями боевики из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность. В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 21 января 2021, 08:44

Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21-м веке, передает РИА «Новости». По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является прежде всего ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры. «По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он. По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией». Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря своей маневренности, смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один. Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле 21 января 2021, 07:14

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после полученного при падении перелома крестца. «Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и.... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме», - прокомментировала видеозапись Кудрявцева в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv) На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице. Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом. Напомним, 6 января Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай. Офицер ВСУ поругался с выбравшей Россию блогершей из Киева 21 января 2021, 07:57

Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран, было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром, передает РИА «Новости». На ролик обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. «Данная ситуация рассматривается в министерстве обороны», – добавила блогерша. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле. Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тася (@di.rubens) Накануне глава МИД Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде призвала не называть конфликт в Донбассе замороженным, поскольку трехсторонняя контактная группа и «нормандский формат» все еще продолжают искать решение по урегулированию ситуации. Украинский эксперт объяснил конфликт блогерши из Киева и офицера ВСУ из-за России 21 января 2021, 11:54

«Это поступок очень мужественный и смелый. В нем отразился гражданский протест против нового витка национализма, который окончательно переформатирует страну в огромную «Антироссию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал разгоревшийся конфликт между офицером ВСУ и блогершей из Киева, в котором та между Украиной и Россией выбирает Россию. «Этим поступком девушка-блогер фактически подставила себя и под возможные репрессии со стороны государства, и под издевательства со стороны упоротых полумилитарных патриотов, которые сейчас находятся на службе у украинских властей. Конечно, в этом есть определенное геройство», – добавил политэмигрант с Украины, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok. Пользовательница этой соцсети с ником di.rubens отвечала на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром. На ролик обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана позором украинской армии, который воюет с мирным населением и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле. Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане. Скачко допускает, что видео киевской блогерши было опубликовано в том числе и ради банального хайпа в социальных сетях. «Да, сейчас ради лайка в Сети люди готовы сделать все что угодно. Но ведь, извините, ради хайпа интернету показывают свои голые гениталии. А это видео с учетом сложившейся исторической, культурной, психологической, идеологической ситуации на Украине было настоящим поступком, обладало явным политическим подтекстом, поэтому хайп от него ей только в плюс», – считает Скачко. По мнению политолога, опубликованный видеоролик стал свидетельством общественных настроений, он показывает и невысокую оценку украинским обществом собственных вооруженных сил. «Более того, армия Украины сама себя оценивает невысоко. Все, кроме штатных патриотов-пропагандистов и агитаторов, прекрасно понимают, что ВСУ Украины сегодня – это лишь место обогащения генералитета из числа «ястребов войны». Армия уже давно стала служить для заработка людей, которые потеряли смысл жизни в обычном обществе. А такие вооруженные силы без войны очень легко превращаются в мародеров и тупое военизированное стадо», – заключил Скачко. Блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца» с формулировкой «Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины». В ответ на «провокационный» ролик в украинских соцсетях стали появляться видео с критикой «российских оккупантов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США 21 января 2021, 07:26

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран. Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2» 21 января 2021, 09:33

Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel. По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море, передает РИА «Новости». Кроме остановки строительства, в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении». Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов. Парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января. Документ носит рекомендательный характер. В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически – они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС. Между тем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2», поскольку речь идет о проекте частных компаний. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года 21 января 2021, 13:36

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, сообщили в пресс-службе Минюста России. «По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства. «Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал», – сообщили в ведомстве. Вместе с тем в Минюсте не согласны с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. «Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права», – сообщили в Минюсте. Постановление ЕСПЧ по делу «Грузия против России (II)» не содержит решения о денежной компенсации, соответствующий вопрос оставлен ЕСПЧ для дальнейшего рассмотрения. «Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», – отметил уполномоченный России при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин. Иск Грузия внесла 11 августа 2008 года. Грузия утверждала, что Россия, используя свои ВС или «подконтрольные формирования «сепаратистов», якобы нарушила ряд статей различных конвенций, в частности, право на жизнь, запрет на пытки или нечеловеческое обращение, право на свободу и безопасность, право на собственность, право на образование, право на передвижение и так далее. В Тбилиси ожидали позитивного для себя вердикта суда. Украинка ответила выбравшей Россию блогерше из Киева 21 января 2021, 10:38

Украинка записала видеообращение в ответ на ролик блогерши из Киева di.rubens, которая в видео в TikTok между Украиной и Россией выбрала вторую страну. «А что выберете вы? Так называемый русский мир под смертельными бомбардировками или мирный украинский город, благодаря нашим воинам? Российского оккупанта, который пришел на наши земли, чтобы проливать кровь, или украинского защитника, который положил свою жизнь ради того, чтобы мы с вами никогда не ощутили на себе последствия войны? Родина или страна-убийца? Украина или Россия? Эта блогер определилась со своим выбором, а я – со своим. Я люблю свою страну – Украину», – заявила девушка в видеообращении, передает «Обозреватель». Такая позиция вызвала восторг у офицера украинской армии Анатолия Штефана. Он отметил, что активные молодые граждане теперь не дадут замолчать «вопиющий факт российской пропаганды». «Блогер di.rubens, которая призналась в любви России на майдане Независимости, решила отмолчаться. Но отмолчаться ей уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение «Основа Будущего», запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью!» – написал офицер. Между тем блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта. Выяснилось, что настоящее имя 20-летней девушки – Онацкая (Маламан) Таисия Игоревна. «Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины», – сказано в сообщении. Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева di.rubens разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло 20 января 2021, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Число отравившихся учеников в подмосковном городе Красноармейск выросло до 96 человек, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области. «В медицинские организации г. о. Красноармейска с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. Там добавили, что министерство инициировало проверку инцидента. Глава Красноармейска Александр Федоров пояснил, что с признаками пищевого отравления в МСЧ №154 ФМБА сначала обратился 41 ребенок из двух школ. 20 января за медпомощью обратились еще 55 детей из этих же учреждений. «С утра в двух школах работали специалисты МУ № 21 ФМБА. Проведен забор анализов у работников пищеблоков и заболевших детей. Провели дополнительную санитарную обработку всех помещений общеобразовательных учреждений», – сказал Федоров. Все дети – учащиеся разных классов. Всех школьников из обоих учреждений осмотрели медики. «Один ребенок госпитализирован. Ситуация находится под моим личным контролем, ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося. Все виновные будут наказаны», – добавил глава города. В минздраве региона указали, что ученика госпитализировали в инфекционное отделение Московской областной больницы имени Розанова. «Состояние средней степени тяжести. Находится под наблюдением врачей», – сообщили там. Ранее сообщалось, что более 40 детей обратились за медицинской помощью в двух школах в подмосковном Красноармейске. Прокуратура начала проверку. Киев распорядился не выпускать Медведчука в Россию 21 января 2021, 10:22

Государственной авиационной службе Украины приказали не выпускать самолеты с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком в Россию, заявил его однопартиец, депутат Верховной рады Илья Кива. «Госавиаслужба получила команду «перекрыть» небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию», – написал Кива в Telegram-канале. Ранее полпреды самопровозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц, передает РИА «Новости». Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку. В Общественной палате рассказали, кому грозит проверка жилья на перепланировку 21 января 2021, 15:10

Проверка жилья на перепланировку может быть проведена только при продаже квартиры или получении ее в наследство, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В конце прошлого года в России заработал единый государственный реестр недвижимости, в который внесены все технические паспорта помещений. В связи с этим сотрудники жилинспекции начали проводить проверки, устраивая рейды по квартирам: после двух уведомлений по почте посещают в жилплощадь, выискивая любое несогласованное изменение. «На территории России продолжает действовать Конституция, в которой написано, что жилище гражданина является неприкосновенным, и войти в него можно либо по согласию самого гражданина, либо по решению суда, либо в случае чрезвычайной ситуации в сопровождении представителя МЧС и МВД, когда в квартире есть угроза жизни и здоровья человеку», – говорит Разворотнева. Также в документе прописаны отдельные случаи, связанные с поверкой приборов учета, продолжает эксперт. Проверка перепланировки квартиры в этот перечень не входит, поэтому пустить сотрудников сотрудников жилинспекции или нет – выбор каждого россиянина. «Конечно, все эти перепланировки, особенно в соответствии с этим реестром недвижимости, выявить очень сложно. Как правило, они всплывают либо когда люди продают квартиру, либо когда вступают в наследство, и то только если они не договорятся с риелторами – тогда да, может быть произведена проверка», – рассказывает собеседник. Тем не менее, если человек по своей воле пустил сотрудников жилинспекции и в ходе проверки были выявлены какие-то перепланировки, то гражданину придется их либо узаконить, либо вернуть все как было, предупреждает Разворотнева. В противном случае человеку может грозить очень серьезное наказание. Например, в Жилищном кодексе есть единственный случай, когда можно изъять помещение, и он как раз связан с незаконными перепланировками, которые не были устранены. Ранее в Министерстве юстиции предложили позволить судебным приставам выламывать двери квартир и домов, если туда нельзя попасть другим способом, для проверки правомерности перепланировки и установки газового оборудования. Власти Москвы подали иск против «Что? Где? Когда?» 21 января 2021, 14:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Москвы подали иск в Арбитражный суд столицы к телепередаче «Что? Где? Когда?» на 1,9 млн рублей, следует из информации в картотеке суда. Как сообщается на сайте суда, истцом выступил департамент городского имущества столицы. Ответчиком указана региональная общественная организация «Объединение любителей телепрограммы «Что? Где? Когда?», учредителями которой значатся гендиректор телекомпании «Игра ТВ» Наталия Стеценко, генпродюсер «Игра ТВ» Андрей Козлов и ведущий передачи Борис Крюк. В материалах указано, что ведомство хочет взыскать с организации задолженность по арендной плате с 1 октября 2012 по 20 мая 2013 года. Сумма платежей составляет почти 1,6 млн рублей плюс сумма пени в размере 325 тыс. рублей. Договор аренды между мэрией и организацией был заключен в апреле 1995 года. О каком именно участке идет речь, в деле не сообщается. Добровинский объяснил, почему суд по делу Шамсутдинова не учел мнения присяжных о снисхождении 21 января 2021, 13:04

Вывод присяжных заседателей о том, что рядовой Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь человек в воинской части, заслуживает снисхождения – это мнение людей, которое суд может взять во внимание или не взять, сказал газете ВЗГЛЯД российский юрист Александр Добровинский. Второй восточный окружной военный суд в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в 2019 году в воинской части застрелил восемь человек, виновным и приговорил к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Несмотря на то, что ранее присяжные заседатели отмечали, что рядовой заслуживает снисхождения, молодому человеку назначили практически максимальный срок – сторона обвинения запрашивала для него 25 лет колонии. «Основной посыл, который ждут от присяжных – это виновен человек или не виновен. Все остальное – это мнение людей, которое суд может взять во внимание или не взять. Суд не может игнорировать, если присяжные скажут, что человек не виновен. А нужно ли проявить снисхождение или не нужно, это уже вторично и делается на усмотрение суда», – говорит Добровинский. Он объясняет, что присяжные заседатели не могут диктовать суду срок. В их компетенции лишь определить, виновен ли подсудимый. «Суд, безусловно, рассматривает их мнение и принимает или не принимает его к сведению. В любом случае обжаловать можно любой приговор», – заключил собеседник. Адвокат осужденного солдата Руслан Нагиев посчитал вынесенный приговор слишком суровым и сообщил, что намерен его обжаловать. Отец осужденного Салим Шамсутдинов счел решение суда несправедливым. Напомним, осенью 2019 года солдат-срочник Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек. Рядовой тогда объяснил свой поступок дедовщиной.