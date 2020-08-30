Миранчук ушел из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту»

Полузащитник Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча шестого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги с «Зенитом». В матче он не участвовал из-за травмы.

«Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все титулы. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить всех вас за то, что всегда были рядом, во все моменты – сложные и легкие. Настало время идти за мечтой. Всем спасибо, знаю, что вы будете всегда со мной, будете переживать и поддерживать. Я не прощаюсь с вами, увидимся. Спасибо большое! Вперед, «Локо», – передает ТАСС слова 24-летнего футболиста.

Как отметил глава совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков, переход полузащитника в «Аталанту» важен не только для «Локомотива», но и для всей России.

«Выезд наших игроков за рубеж важен не только для «Локомотива», но и для всей страны. Будем все болеть за Лешу, чтобы у него получилось», – сказал Мещеряков.

Известно, что трансфер будет завершен, когда Миранчук пройдет медобследование.

«Мы желаем Леше успешной карьеры, новых побед и яркой игры в чемпионате Италии», – добавили в пресс-службе «Локомотива».

При этом бывший тренер железнодорожников Юрий Семин высказал мнение, что «Локомотив» допустил большую ошибку, продав Миранчука.

«Странно, что перед Лигой чемпионов все команды укрепляются, а «Локомотив» продает игрока за символическую сумму. Миранчук явно имеет стоимость выше, чем есть. «Локомотив» представляет российский футбол на международной арене в Лиге чемпионов, зарабатывая определенный имидж. Я думаю, что в этот момент продавать Миранчука – большая ошибка», – отметил Семин.

Отмечается, что по информации Sky Sports, «Аталанта» заплатит «Локомотиву» за переход Миранчука 14,5 млн евро.

Напомним, 23 августа «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 2:1 в заключительном матче четвертого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги. У «Локомотива» гол забил Мурило, а у красно-белых отличились Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Отметившийся голевой передачей на Мурило Алексей Миранчук на 32-й минуте получил травму задней поверхности бедра и пять минут спустя был заменен.

«Локомотив» не может обыграть «Спартак» на протяжении шести матчей, в предыдущий раз это случилось 19 августа 2017 года (4:3). С тех пор «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.