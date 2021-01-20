Трамп с женой покинули Белый дом

Действующий американский президент Дональд Трамп с супругой Меланьей во вторник вылетел из Белого дома. Позднее в этот же день после инаугурации сюда въедет новый глава государства Джо Байден.

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

По данным канала, Трамп направляется на авиабазу Эндрюс, позже пара направится в Палм-Бич, штат Флорида, где, как сообщали ранее СМИ, 45-й президент США намерен поселиться и где он зарегистрирован.

Во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он во время президентства регулярно проводил выходные и праздники. Это второй по величине особняк во всем штате и 22-й – во всех США. Здание с видом на Атлантический океан построено в 1927 году, в нем почти 130 комнат и зал приемов. На территории есть бассейн и пять теннисных кортов. Трамп занимает часть этого здания в закрытой от других зоне. Там также расположен закрытый клуб. По оценкам Forbes, стоимость особняка составляет 160 млн долларов (около 11,8 млрд рублей).

Накануне Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в полдень 20 января (20.00 мск в среду). Первые указы Байдена, которые он планирует подписать в день инаугурации, будут нацелены на то, чтобы изменить «политическое наследие Дональда Трампа».