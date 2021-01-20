Байден объявил о запуске программы по ношению масок в течение 100 дней

В первый день на посту президента США Джозеф Байден намерен запустить программу «100 days Masking Challenge»: он призывает американцев носить защитные маски на протяжении минимум 100 дней, следует из заявления его команды.

«Сегодня избранный президент Байден запускает свой «100 Days Masking Challenge», призывая американцев внести свой вклад, исполнить свой патриотический долг и носить маски в течение 100 дней», – передает заявление команды Байдена РИА «Новости».

Примером для американцев должны стать представители власти. Байден собирается в первый день президентства выпустить указ о том, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательно во всех федеральных зданиях и на федеральных территориях, а также для сотрудников.

Также Байден призовет местные власти оказать поддержку в обеспечении соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавируса. Кроме того, связанные с COVID-19 меры включают поддержку сотрудников на рабочем месте, а также выплаты в случае потери работы или сокращения зарплаты из-за пандемии. Будет также оказана помощь производителям и различным индустриям.

Напомним, число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах во вторник превысило 400 тыс. человек.

Кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказал Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. При этом местные департаменты здравоохранения в США вынуждены сокращать число тестов на коронавирус из-за нехватки финансирования или персонала.