Кремль пообещал отладить процесс массовой вакцинации в России

Процесс массовой вакцинации от коронавируса в российских регионах в ближайшее время отладят так, чтобы она проходила без сбоев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, признав, что сейчас могут возникать затруднения из-за масштабности кампании.

«Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать – с учетом роста спроса на эту вакцину - могут возникать временные затруднения», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, на все сбои оперативно реагируют, принимаются меры. Также представитель Кремля отметил, что в ближайшее время процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без затруднений.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.