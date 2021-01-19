В Минске назвали безосновательным лишение Белоруссии права на проведение ЧМ-2021 Белоруссия начнет производство российской вакцины от коронавируса 19 января 2021, 12:56 Текст: Алина Назарова

Минск тесно сотрудничает с Москвой для постепенного перехода на производство в Белоруссии российской вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, встречаясь с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым. «Ведомства (России и Белоруссии) плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Белоруссии (российской вакцины)», – сказал белорусский премьер, передает ТАСС. Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства.

Минск лишен права проводить матчи ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 18:42

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, такое решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF). «Учитывая вопросы безопасности, которые неподконтрольны IIHF, совет IIHF подтвердил, что переноса Чемпионата мира 2021 года из Минска невозможно избежать», – говорится в заявлении на сайте организации. В сообщении отмечается, что IIHF несет ответственность за всех участников ЧМ. Решение было принято после анализа проблем безопасности в стране независимыми экспертами и консультации со всеми заинтересованными сторонами. По мнению совета организации, сейчас в Белоруссии «невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц». Глава IIHF Рене Фазель выразил сожаление по поводу того, что пришлось отменить заявку на проведение матчей ЧМ в Минске. «В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед», – добавил он. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Кроме того, совет оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

Чемпионат запланирован на период с 21 мая по 6 июня. Его собирались проводить в Минске и Риге, но позже европейские общественные организации призывали перенести ЧМ из Минска из-за политической ситуации. Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men заявили о намерении отказаться спонсировать ЧМ по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию. Вице-президент IIHF Калерво Куммола заявил, что решение спонсоров отказаться от спонсирования ЧМ не стало неожиданностью. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. В Европе начали переходить на обязательное ношение респираторов FFP2 19 января 2021, 01:30

Фото: Thomas Trutschel/

Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с ситуацией с коронавирусом жителей Германии могут обязать носить не просто защитные маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, требование уже вступило в силу в Баварии. С 25 января ношение респираторов, а не масок также станет обязательным в Австрии. В Австрии о такой мере объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля, передает «Интерфакс». В Баварии – крупнейшей федеральной земле Германии – ношение респираторов обязательно в общественном транспорте и при посещении магазинов. До 24 января за соблюдением нового требования следить не станут. Оно также не распространяется на детей младше 15 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Guardian и Local. 19 января канцлер Германии Ангела Меркель встретится с руководителями 16 федеральных земель. Планируется обсудить возможность обязательного перехода с масок на респираторы по всей стране. Подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро. Напомним, Австрия решила продлить жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР. Как поясняли в МЧС России, одноразовые медицинские маски «не имеют специального фильтра, неплотно прилегают к лицу», ее следует носить не больше трех часов. Респиратор можно носить до шести часов, он «более плотно прилегает к лицу», «зачастую имеется клапан выдоха», он «наиболее эффективен против вирусов». Существуют респираторы трех основных классов FFP1, FFP2 и FFP3. Они соответственно обеспечивают фильтрацию твердых и жидких частиц в 80% (при максимальной концентрации загрязняющего вещества равным 4 ПДК – предельно допустимые концентрации), 94% (при 12-и ПДК) и 99% (при 50-и ПДК). В России отреагировали на лишение Минска матчей ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Лишение белорусской столицы матчей Чемпионата мира по хоккею 2021 года – чисто политическое решение, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. «Решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику», – заявил Рязанский РИА «Новости». Отказ спонсоров вкладывать средства в ЧМ в Белоруссии также был важным фактором для принятия решения, добавил сенатор. «Нужно смотреть условия контракта, но если Белоруссия уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию», – предположил политик. Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков также усмотрел в решении не проводить в Минске матчи ЧМ политический подтекст. «Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения. Справится ли одна Латвия с проведением чемпионата мира? Сложно сказать, все зависит от того, насколько страна готова к этому», – сказал Быков ТАСС. По его мнению, полная отмена ЧМ-2021 стала бы тяжелым ударом по миллионам хоккейных болельщиков, это было бы неправильным шагом. «Я бы провел чемпионат мира в России, а лучше – совместно в России и в Белоруссии. Но эти допинговые скандалы и эта ситуация с чемпионатом мира – это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций, но, к сожалению, не все способны держать удар. Сейчас все набросились на Рене Фазеля, который изо всех сил старается разрешить эту непростую ситуацию», – заключил спортивный специалист. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. ВОЗ заявила о мире на грани «морального провала» из-за вакцин 18 января 2021, 15:02 Текст: Ксения Панькова

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа. «Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 млн доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а просто 25», – цитирует РИА «Новости» главу ВОЗ. По его словам, «мир находится на краю катастрофического морального провала». «И ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных странах мира», – цитирует «Интерфакс» Гебрейесуса. Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех. Тем не менее, в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать «как большая семья» и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания. Ранее ВОЗ Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Напомним, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что рассмотрение заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находится в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)на стадии рассмотрения. Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию 19 января 2021, 09:55 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды, сообщило министерство энергетики Белоруссии. «По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт. «Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», – поясняется в сообщении. Ранее в пресс-службе белорусского Минэнерго заявили, что вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения в Белоруссию 19 января 2021, 10:48

Фото: Claudio Bresciani/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину. «Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Белоруссию. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ, передает РИА «Новости». По мнению Тихановской, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ». Тихановская призвала международные организации «помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил». Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает. Почти 600 человек получили осложнения после вакцинации от коронавируса в Индии 18 января 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

В Индии около 600 человек обратились в медицинские учреждения из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. Минздрав Индии сообщает о 580 случаях неблагополучных последствий после вакцинации, сообщает РИА «Новости». При этом отмечается, что семерым обратившимся понадобилась госпитализация. «Из трех случаев, сообщенных в Дели, двое выписаны, один с сообщением об обмороке находится под наблюдением в больнице Макс Хоспитал. Один человек в Уттаракханде стабилен и находится под наблюдением во Всеиндийском институте медицинских наук. В Чхаттисгархе один человек находится под наблюдением правительства в медицинском колледже. Из двух случаев в Карнатаке один находится под наблюдением в районной больнице Читрадурги, а второй - в больнице общего профиля в Чаллакере», – уточняется в сообщении. Также в минздраве отметили, что после вакцинации в Индии скончались два человека, однако, их смерть не связана с прививкой, а вызвана «сердечно-легочной недостаточностью». Стоит отметить, что на первом этапе в Индии для вакцинации от коронавируса будут использоваться два препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Оба препарата выпускаются на территории страны. Напомним, с началом года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID. Еврокомиссар выразил тревогу по поводу растущего неравенства внутри ЕС 18 января 2021, 22:10 Текст: Елена Мирошниченко

Странам еврозоны надо бороться с нарастающим материальным неравенством своих граждан из-за кризиса, вызванного коронавирусом, считают в Совете министров финансов стран еврозоны. Как заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, еврозоне необходимо избежать дальнейшего роста, вызывающего беспокойство неравенства в обществе, передает РИА «Новости». Он также добавил, что на уровне всей еврозоны необходимо избежать неравномерности восстановления экономик стран-членов валютного блока, внутри каждой страны также важно сглаживать неравенство, вызванное кризисом. Еврокомиссар считает, что на данном этапе оценить последствия сложившейся ситуации сложно. Напомним, судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. В Германии власти начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. После вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека 18 января 2021, 21:46 Текст: Елена Мирошниченко

В Эстонии после вакцинации от коронавируса скончались два пожилых человека, в пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Также после проведения вакцинации было зафиксировано 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech, рассказали в пресс-службе лекарственного департамента республики, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в период с 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время о побочных эффектах сообщили 87 человек. «Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10–40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли. Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в шести сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней», – перечислили симптомы в департаменте. Напомним, в декабре сообщалось о том, что эстонское предприятие Icosagen не может закончить клинические испытания лекарства от коронавируса из-за нехватки денег. В Совфеде назвали новую категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию 19 января 2021, 08:37

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Работающие с больными COVID-19 медики смогут выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. «Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», – заявила Кусайко в комментарии НСН.. Она также уточнила, что таким сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей, выплата может доходить до 375 тыс. рублей. Кроме того, медицинские сотрудники получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Такая программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью, отметила Кусайко. Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, предусматривающего выплату пенсий семьям медработников, погибших от коронавируса. Посол Италии привился «Спутником V» 19 января 2021, 00:26

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано сообщил, что после прививки вакциной от коронавируса «Спутник V» у него не было побочных эффектов. Он выступил в онлайн-формате на конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари». Терраччано рассказал, что «сделал укол российской вакциной» и «не испытал никаких особых побочных эффектов». Он собирается «сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», передает ТАСС. Терраччано отметил, что «это наводит на несколько горькие мысли» – даже в «тяжелое драматичное время», в ситуации с распространением коронавируса, «наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи». Он сказал, что не будет сравнивать разные вакцины и определять лучшую. Как заявил посол, правительство Италии «считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области». Напомним, посол США в Москве Джон Салливан отказался от предложения МИД России привиться российской вакциной. Он поблагодарил российское внешнеполитическое ведомство за предложение вакцины, но заявил, что «не хотел бы забирать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России». Россию предупредили об угрозе распространения «британского» COVID-19 19 января 2021, 08:35

Фото: NIAID-RML/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

«Британский» штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. «Британский» штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», – цитирует РИА «Новости» Баранову. По словам биолога, в случае с «британским» штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению. «Допустим, раньше вы могли до пятнадцати минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так. Люди будут подхватывать «британский» штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей. А далее, как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», – пояснила Баранова. Она пояснила, что несмотря на то, что в России подтвержден только один случай «британского» штамма у пациента, который находится в изоляции, вряд ли в стране только один зараженный. Перелеты не сократили до нуля, а «британский» штамм уже обнаружен во многих странах, из которых в Россию прилетают люди. «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», – отметила Баранова. Ранее Роспотребнадзор счел преждевременными разговоры о симптомах «британского» штамма. Онищенко дал советы желающим окунуться в прорубь на Крещение 18 января 2021, 13:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. 19 января православные верующие отметят Крещение Господне, по традиции все желающие смогут показать силу духа, искупавшись в проруби. Согласно верованиям, такой обряд очищает душу и приближает человека к Богу. Тем не менее в столице в этом году в ночь на Крещение синоптики обещают минус 21-23 градуса. «Холод купаниям не помеха, не минус 50 же. В минус 20 вполне можно купаться, но все зависит от состояния здоровья людей. Если они этим занимаются регулярно, то это в удовольствие, а просто через силу не стоит. Вода-то все равно будет одной температуры, примерно два-три градуса. Поэтому все будет зависеть от условий, при которых человек будет готовиться к этому», – говорит Онищенко. Врач отмечает, что окунаться в прорубь следует только в специально оборудованных местах, где есть возможность переодеться после купаний в чистую сухую одежду. Также он рекомендует не раздеваться до плавок на морозе «за километр до проруби», поскольку можно простудиться. После завершения обряда следует укутаться и выпить теплое питье, желательно настой трав. «Ну и, конечно, важно настроение людей, с какой мотивацией они идут. Главной является все-таки праздник Святого Богоявления, а по большей части это все-таки водная процедура, предполагающая закаливание. Поэтому окунаться на Крещение можно и нужно, но только при наличии созданных и специально согласованных условий и состояния здоровья», – рекомендует депутат. Помимо прочего врач-эпидемиолог напоминает, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга и носить маски. Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион призвал в нынешней эпидемиологической ситуации, когда «свирепствует вирус» и «у многих организм ослаблен после перенесенной болезни», не погружаться в прорубь в этом году. Британия установила антирекорд по числу смертей от COVID на душу населения 18 января 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

На прошлой неделе Великобритания установила мировой антирекорд по суточному числу смертей от коронавируса на душу населения, сообщают СМИ. Для страны этот показатель в среднем за неделю составил 16,5 смертей на 1 млн человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News. Минздрав Великобритании сообщил, что всего коронавирус в стране подтвердился у более чем 3,4 млн человек (за сутки их число выросло на 37535 человек), скончались 89860 человек (плюс 599 человек за сутки), передает РИА «Новости». В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ 19 января 2021, 05:26 Текст: Антон Антонов

Белоруссии выплатят компенсацию за лишение права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза. Он пояснил, что «санкций для IIHF нет», но федерация выплатит «компенсацию белорусским организаторам», которая «точно прописана в договорах». IIHF ожидает «отчета и анализа из офиса генерального секретаря», который «определит все издержки и последствия этого решения». Пока «никто не знает» точной суммы. IIHF также оплатит расходы по переносу ЧМ. Сейчас «ведутся переговоры с Данией, Словакией и Латвией, которая предложила провести весь турнир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sport.cz. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

