Белоруссия начала вакцинацию населения вакциной «Спутник V»

Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начинает вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и РФПИ объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Беларусь стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим «Спутник V», – сообщается на официальном сайте вакцины.

В фонде уточнили, что во вторник первая партия вакцины прибыла в Белоруссию. Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. На территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования «Спутника V». В настоящее время РФПИ совместно с партнерами ведет работу для локализации производства вакцины «Спутник V» на территории Белоруссии.

«Сегодня Беларусь также стала первой страной после России, где начинается вакцинация населения препаратом «Спутник V». Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания новой коронавирусной инфекцией», – сказал глава РФПИ Кирилла Дмитриева.

Напомним, 21 декабря в РФПИ сообщили, что Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в Белоруссию в начале 2021 года.