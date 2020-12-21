Белоруссия первой за рубежом зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Таким образом, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории», – сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что в настоящее время в партнерстве с РФПИ в стране ведется работа для локализации производства вакцины. Также в фонде уточнили, что вакцинация добровольцев в Белоруссии началась 1 октября. В исследовании приняли участие 100 человек.

«Специалисты Министерства здравоохранения Беларуси, так же, как и их российские коллеги, высоко оценили безопасность и эффективность вакцины «Спутник V», созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Регистрация вакцины в Белоруссии и локализация ее производства позволят значительно ускорить масштабы вакцинации населения и защитить здоровье граждан с помощью одной из наиболее эффективных вакцин, доступных в мире на сегодняшний день», – заявил глава РФПИ Кирилла Дмитриева.

При регистрации вакцины минздрав Белоруссии также учитывал данные, полученные при проведении клинических исследований в России.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал старт производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сообщалось, что рассматривается возможность производства «Спутник V» в Германии. Также глава РФПИ заявлял, что РФПИ планирует подать заявки на ускоренную регистрацию «Спутника V» в других странах – Белоруссии, ОАЭ, Индии, ряд стран Латинской Америки, Азии и Африки.

Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.