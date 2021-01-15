Юрист: Требование ФСИН заменить Навальному срок по делу «Ив Роше» на реальный законно

Требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» законно и с точки зрения российского законодательства, и по международным нормам, рассказал адвокат Александр Зорин.

ФСИН обратилась в Симоновский суд Москвы с просьбой заменить блогеру условное наказание на реальное за систематические грубые нарушения условий испытательного срока. Адвокат Каринна Москаленко заявила «Эху Москвы», что требование о реальном сроке Навальному выглядит абсурдным, поскольку Европейский суд по правам человека якобы рассматривал это дело в «чисто гражданско-правовых отношениях, а государство не может преследовать человека за то, что он был задействован в этих отношениях»..

В свою очередь, кандидат юридических наук, адвокат Александр Зорин, внимательно отслеживающий деятельность ЕСПЧ, заявил РАПСИ, что Москаленко умалчивает о том факте, что в итоговой части постановления о деле Навальных Европейский суд не признавал Навального невиновным и не обязывал власти России снять с него уголовное наказание. «В нем также не содержится требований передать дело братьев Навальных на новое рассмотрение», – сказал адвокат.

По мнению юриста, Москаленко неправильно истолковала решение ЕСПЧ, представив дело так, будто бы Европейский суд оспорил решение российского суда и едва ли не признал Навального невиновным. В действительности же ЕСПЧ лишь посчитал, что российские суды «не в достаточной мере рассмотрели возражения Навального, так же, как они не определили, что представляет собой несоблюдение договорных обязательств, что является особой характеристикой коммерческого мошенничества», – объяснил Зорин.

Он сообщил, что Верховный суд России рассмотрел возражения ЕСПЧ и ответил ему, изложив разъяснения на 39 листах судебного постановления. В нем сказано, что браться Навальные использовали для хищения чужого имущества договоры, обязательства по которым заведомо не могли выполнить, а поэтому в приговоре сделан правильный вывод относительно корыстной цели их умысла, рассказал адвокат.

Между тем, итальянские СМИ опубликовали статью, посвященную окончанию «проекта Навальный», передает Ruposters. В ней сказано, что берлинская клиника «Шарите» фигурально выдворила блогера, избавившись от него публикацией в научном журнале The Lancet.

В статье отмечается, что клиника является официальным учреждением Бундесвера и ни одно ее из публичных заявлений не проходит без соответствующего согласования заинтересованных органов, а значит, официальный диагноз говорил, что Навальный вполне здоров и дееспособен.

«Да, они просто надавили на Навального с простым и недвусмысленным требованием: «лети, как птица, Алексей, лети домой». Более чем очевидно, что таким образом «проект Навальный» завершился – это конец игры, дальше только титры. Однако за ними уже анонсирована вторая часть – проект Юля», – предположили авторы материала.

По мнению журналистов, «именно «женская карта» сейчас станет козырной». «Из нее сделают Тихановскую – в Минске этот сценарий был обкатан в первом приближении и его можно ставить на поток», – высказали предположение журналисты.

В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей.