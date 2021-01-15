Юрист: Требование ФСИН заменить Навальному срок по делу «Ив Роше» на реальный законно

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15 января, пятница  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

Большинство шведов по-прежнему не поддерживают идею вступления страны в НАТО, однако это не мешает враждебно относиться к России forsvarsmakten.se
На YouTube-канале министерства обороны Швеции появилась серия роликов, где Россия представлена в качестве главного врага государства в конфликтах будущего. Стокгольм и раньше пытался демонизировать Россию. Несмотря на это, формально нейтральная Швеция не торопится вступать в НАТО, а ее граждане все меньше поддерживают идею тесной интеграции с альянсом. Почему?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мы знаем о Казахстане далеко не всё

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией. Подробности...
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Когда рухнет Америка

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби. Подробности...
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Как Германия превратилась в арену уличной войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 января 1919 года произошло жестокое убийство двух лидеров германских марксистов – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фрайкоровцы избили их прикладами, расстреляли в упор и выбросили в реку. Событие еще пару лет назад было немыслимым. Подробности...
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Сталин или шаурма?

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Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Юрист: Требование ФСИН заменить Навальному срок по делу «Ив Роше» на реальный законно

    15 января 2021, 21:01

    Требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» законно и с точки зрения российского законодательства, и по международным нормам, рассказал адвокат Александр Зорин.

    ФСИН обратилась в Симоновский суд Москвы с просьбой заменить блогеру условное наказание на реальное за систематические грубые нарушения условий испытательного срока. Адвокат Каринна Москаленко заявила «Эху Москвы», что требование о реальном сроке Навальному выглядит абсурдным, поскольку Европейский суд по правам человека якобы рассматривал это дело в «чисто гражданско-правовых отношениях, а государство не может преследовать человека за то, что он был задействован в этих отношениях»..

    В свою очередь, кандидат юридических наук, адвокат Александр Зорин, внимательно отслеживающий деятельность ЕСПЧ, заявил РАПСИ, что Москаленко умалчивает о том факте, что в итоговой части постановления о деле Навальных Европейский суд не признавал Навального невиновным и не обязывал власти России снять с него уголовное наказание. «В нем также не содержится требований передать дело братьев Навальных на новое рассмотрение», – сказал адвокат.

    По мнению юриста, Москаленко неправильно истолковала решение ЕСПЧ, представив дело так, будто бы Европейский суд оспорил решение российского суда и едва ли не признал Навального невиновным. В действительности же ЕСПЧ лишь посчитал, что российские суды «не в достаточной мере рассмотрели возражения Навального, так же, как они не определили, что представляет собой несоблюдение договорных обязательств, что является особой характеристикой коммерческого мошенничества», – объяснил Зорин.

    Он сообщил, что Верховный суд России рассмотрел возражения ЕСПЧ и ответил ему, изложив разъяснения на 39 листах судебного постановления. В нем сказано, что браться Навальные использовали для хищения чужого имущества договоры, обязательства по которым заведомо не могли выполнить, а поэтому в приговоре сделан правильный вывод относительно корыстной цели их умысла, рассказал адвокат. 

    Между тем, итальянские СМИ опубликовали статью, посвященную окончанию «проекта Навальный», передает Ruposters. В ней сказано, что берлинская клиника «Шарите» фигурально выдворила блогера, избавившись от него публикацией в научном журнале The Lancet. 

    В статье отмечается, что клиника является официальным учреждением Бундесвера и ни одно ее из публичных заявлений не проходит без соответствующего согласования заинтересованных органов, а значит, официальный диагноз говорил, что Навальный вполне здоров и дееспособен. 

    «Да, они просто надавили на Навального с простым и недвусмысленным требованием: «лети, как птица, Алексей, лети домой». Более чем очевидно, что таким образом «проект Навальный» завершился – это конец игры, дальше только титры. Однако за ними уже анонсирована вторая часть – проект Юля», – предположили авторы материала.

    По мнению журналистов, «именно «женская карта» сейчас станет козырной». «Из нее сделают Тихановскую – в Минске этот сценарий был обкатан в первом приближении и его можно ставить на поток», – высказали предположение журналисты.

    В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей.


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