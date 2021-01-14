В Росздравнадзоре уточнили условия появления в России иностранных вакцин от COVID-19

Иностранные вакцины от коронавируса, в том числе компании Pfizer, могут стать доступными для россиян после подтверждения их качества и официальной регистрации, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в кулуарах Гайдаровского форума.

«Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы - появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет никаких», – сказала она, передает ТАСС.

Ранее Росздравнадзор заявил, что частные клиники не имеют права использовать вакцины иностранного производства, не прошедшие государственную регистрацию. О переговорах относительно поставок таких препаратов сообщал российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре «Сколково»).

В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений.