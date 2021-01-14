На Украине резко выросло число заразившихся коронавирусом В России за сутки выявили 24,8 тыс. случаев коронавируса Россиянам напомнили о запрете на использование незарегистрированных вакцин 14 января 2021, 11:20

Фото: Dado Ruvic/Reuters

Текст: Алина Назарова

Частные клиники не смогут использовать не прошедшие государственную регистрацию вакцины от коронавируса, в том числе американской компании Pfizer, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. «В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», – указали в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что в настоящее время ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарственных средств на территорию страны осуществляется в соответствии с положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) лекарственных средств. «В соответствии с указанным положением ввоз незарегистрированных лекарственных средств на территорию ЕЭС осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа). В то же время порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не утвержден», – рассказали в пресс-службе. Ранее российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре «Сколково») сообщил о начале переговоров с рядом компаний из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о поставках в Россию иностранных вакцин от коронавирусной инфекции. В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений. В декабре профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. До этого препарат получил лицензию от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Минздрава США.

Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19 13 января 2021, 15:28

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели переходить к массовой вакцинации всего населения России от коронавируса и подготовить соответствующую инфраструктуру. «Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает, это можно сделать, поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например по гриппу», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Путин также назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса. Массовая добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата Центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России 14 января 2021, 09:57

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года, предположил доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев. Зуев заявил, что «к лету, особенно к концу лета, у нас все это (пандемия COVID-19) не то чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», передает «Ридус». Он подчеркнул, что в данный момент для здоровых людей наибольшую опасность представляют те, кто переносят инфекцию в скрытой форме, так как, несмотря на то, что их здоровью вред не наносится, они активно распространяют вирус. По словам Зуева, определяющим фактором в прекращении пандемии станет вакцинация населения. По его подсчетам, к концу августа получится обеспечить коллективный иммунитет у 60-70% россиян. Профессор убежден, что вакцинация является самой эффективной и единственной на данный момент мерой: «Эффективнее против любой вирусной инфекции, нежели вакцина, человечество еще ничего не придумало. Поэтому и решайте: надо прививаться или нет». Также Зуев выделил три фактора, благодаря которым в России закончится пандемия: во-первых, «за полгода будет увеличено число переболевших», также «возрастет число людей, у которых в организме сформировалась латентная вирусная инфекция, это так называемые бессимптомники, у них тоже сформируется иммунитет», и, наконец, «все пневмотропные вирусы летом чувствуют себя очень плохо, такая же судьба ждет и коронавирус, потому что он типичный представитель пневмотропных вирусов». Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии 13 января 2021, 19:57

Фото: ANATOLY MALTSEV/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Фармкомпания Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии. Кроме того, РФПИ и Uniao Quimica на этой неделе подадут заявку на получение разрешения на использование «Спутник V» в Бразилии в экстренных случаях, говорится в сообщении в Twitter. Напомним, в конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президент страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Названы признаки бессимптомно перенесенного коронавируса 14 января 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом. Как пишет Express, хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у «бессимптомников». По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь. «Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», – передает РИА «Новости» слова Банстона. Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться в том, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания. Напомним, в ноябре группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружила, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию. Названо основное отличие «ковидного» кашля от кашля курильщика 14 января 2021, 09:15 Текст: Наталья Ануфриева

«Ковидный» кашель, в некоторой степени схожий с кашлем курильщика, не имеет привязки ко времени, что его и отличает, пояснил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Карабиненко отметил, что у курильщиков кашель эпизодический, и чаще всего появляется по утрам, а кашель у пациентов с COVID не имеет такой привязки ко времени, передает радио Sputnik. При коронавирусе кашель «надсадный», «когда человек откашляться не может», он сопровождается тяжелым дыханием и изменением голоса, который становится сиплым и охрипшим. Однако ставить диагноз только по этим признакам нельзя. «В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля», – подчеркнул Карабиненко. Ранее ученые назвали неочевидные симптомы коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. После прививки Pfizer в ФРГ несколько человек заразились коронавирусом 14 января 2021, 00:28

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка, сообщило издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Представитель администрации Хагена заявила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя семь-десять дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом BioNTech – Pfizer. «За это время можно заразиться», – приводит слова представителя администрации города ТАСС. Напомним, вакцинация в Германии и в других странах Евросоюза началась 27 декабря. К 11 января прививку от коронавируса разработки фармкомпаний Pfizer и BioNTech в Германии сделали более 613 тыс. человек, то есть 0,74% населения ФРГ. В прошлую субботу канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции. 5 января Германия продлила карантин до конца месяца. Эпидемиолог оценил распространение «британского» штамма COVID-19 в России 13 января 2021, 17:10 Текст: Елизавета Булкина

Выявленный в России случай заболевания «британским» штаммом коронавируса пока является единственным в стране, дальнейшего распространения инфекции не произошло, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «На сегодня в России случай выявления «британского» штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», – передает его слова РИА «Новости». Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. В театре «Современник» рассказали о состоянии Ахеджаковой 13 января 2021, 14:25

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Народная артистка России Лия Ахеджакова, госпитализированная с коронавирусной инфекцией, находится в стабильном состоянии в обычной палате, сообщил директор театра «Современник» Игорь Попов. «Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние её стабильное, лежит в обычной палате», – передает РИА «Новости» слова Попова. В субботу СМИ сообщали о госпитализации Ахеджаковой. Утверждалось, что у 82-летней актрисы диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний. Информацию о том, что актриса попала в больницу, подтверждал в том числе директор театра «Современник» Игорь Попов. Он говорил, что самочувствие у Ахеджаковой «хорошее». Сообщалось также, что актриса находится в обычной палате. Стало известно о вакцинации папы Римского от коронавируса 13 января 2021, 19:31 Текст: Алексей Дегтярев

Папа Римский Франциск сделал прививку от коронавируса, он привился американским препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, сообщают СМИ. Папе Римскому пока сделали первый укол препарата, передает ТАСС со ссылкой на аргентинскую газету La Nacion. Источники издания отметили, что вторую инъекцию понтифику сделают через три недели. Газета Il Messaggero сообщила, что 93-летний почетный папа Римский Бенедикт XVI также планирует сделать прививку. В Ватикане сообщения о вакцинации папы Римского пока не подтвердили. Ранее папа Римский в рождественском послании призвал человечество к братскому единению перед лицом кризисов, экономических сложностей и пандемии коронавируса. Собянин вернул московских школьников к очному обучению 14 января 2021, 09:10

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

С понедельника, 18 января, учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в московские школы и приступят к обучению в обычном режиме, все остальные ограничения по коронавирусу продлеваются на неделю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек – столько же, сколько и накануне праздников», – говорится в сообщении на сайте Собянина. В то же время мэр отметил, что благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях остаются свободны около 7,6 тыс. коек, что на 2 тыс. коек больше, чем в конце декабря. В связи с этим власти Москвы приняли ряд решений. Так, с 18 января все учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в школы и приступят к обучению в обычном режиме. Собянин также уточнил, что транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте. Мэр добавил, что решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было непростым. «Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», – указал градоначальник. В то же время, добавил Собянин, все остальные ограничения продлеваются на неделю – до 21 января. То есть городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах. Объясняя это решение, мэр указал, что, по мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. «Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений. Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным. Предприятия и организации должны скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты», – указал Собянин. Он также призвал жителей столицы не откладывать решение о вакцинации. «Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», – резюмировал он. Напомним, с конца декабря в Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID-19. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, вновь могут пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Мясников усомнился в естественном происхождении COVID-19 14 января 2021, 08:43

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни. «Просматриваю свои публикации 2020 года. … И все думаю: ведь и правда, ничего не предвещало такого бурного распространения болезни. Подавляющее большинство ученых, опираясь на привычные правила распространения эпидемического процесса, в начале года давали очень мало шансов на то, что вот так полыхнет. Максимум пессимисты говорили о повторении гонконгского гриппа 50-х. Правы оказались те, кто говорил, что новая инфекция необычайно непредсказуема. Можно позлорадствовать: вот, ошиблись, недооценили! А можно подумать: почему? Почему все пошло не так? Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах мира?» – написал Мясников в Telegram. По его словам, до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения, включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний. «Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идет, согласно законам природы. Вернись я на девять месяцев назад, я бы и тогда повторил все то же, если бы опирался на данные того времени. А вот зная все, что вижу сегодня, я бы тогда сильно задумался бы: почему? И ответа у меня нет и сегодня», – добавил медик. Также Мясников обратил внимание на то, что «артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий». «Это все, конечно, фантазии, но терзают меня «смутные сомнения», – резюмировал врач. Тем временем директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. Накануне ВОЗ заявила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на пять миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тысяч. ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса 14 января 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. «Мы вступаем во второй год (пандемии – прим. ВЗГЛЯД), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», – передает РИА «Новости» слова Райана. Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость «вновь достигла пика». По мнению Райана, в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, наблюдается «идеальный шторм». Факторами, приведшими к увеличению распространения инфекции, стали морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса. Накануне ВОЗ заявила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тысяч. Вирусолог назвал необходимое для коллективного иммунитета число привитых от COVID-19 россиян 13 января 2021, 18:14

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Для заметного уменьшения эпидемии коронавирусной инфекции как минимум половине россиян необходимо привиться, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн. На совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. «Коллективный иммунитет складывается из нескольких компонентов. Во-первых, это люди, которые уже переболели и приобрели его. Во-вторых, это те, кто от природы более устойчив к этому вирусу. В-третьих, это вакцинированные люди. Когда таких людей в сумме наберется порядка 70 % – это даст хороший результат, и эпидемия резко снизится настолько, что можно будет считать, что мы от нее освободились», – рассказывает Альштейн. Он уточняет, что даже при таком высоком показателе полностью избавиться от COVID-19 будет невозможно, поскольку вирус все равно останется с людьми, только это уже будут частные случаи, а не массовые. «На данный момент уже переболело достаточно много людей около – 10-20% населения, а, учитывая бессимптомных больных, возможно гораздо больше (до 30 % населения), но точно их количество посчитать невозможно. Вакцинация уже началась, с каждым днем количество привитых увеличивается. Если, скажем, привьются еще порядка 20 % населения – это уже даст заметное уменьшение эпидемии, но в основном мы можем ожидать эффекта после того, как будет охвачено 50 и более процентов», – считает вирусолог. В конце ноября прошлого года ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) спрогнозировали, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у населения выработается уже к лету 2021 года. По их мнению, для прекращения распространения вируса достаточно при выработке иммунитета у 50-60 % граждан. Путин поручил проанализировать заболеваемость COVID в мире в новогодние праздники 13 января 2021, 16:36 Текст: Наталья Ануфриева

Необходимо проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире в новогодние праздники, чтобы понять, отчего это произошло, эта информация необходима для изучения работы российской вакцины, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил на совещании с членами правительства, что «в некоторых странах мы видим всплеск сейчас заболеваемости, это не понятно с чем связано – то ли с новыми штаммами, то ли с тем, что в праздничные дни не соблюдалась необходимая в таких условиях дисциплина», передает РИА «Новости». «Нам нужно понять. Я знаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают. Понять для того, чтобы ясно и четко представлять, как действует вакцина российская», – добавил он. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Бразилию запланировали поставить 150 млн доз «Спутник V» 13 января 2021, 21:14 Текст: Алексей Дегтярев

Бразильцев начали вакцинировать российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», в страну планируется завезти 150 млн доз препарата, сообщил РФПИ. «РФПИ и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии препаратом «Спутник V». Первые 20 граждан Бразилии, работающих в посольстве в России, уже получили вакцину», – цитирует сообщение фонда РИА «Новости». Отмечается, что российская сторона поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины «Спутник V» в первом квартале 2021 года. Всего за 2021 год планируется поставить в эту страну 150 млн доз. Ранее сообщалось, что фармкомпания Uniao Quimica начала производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии.