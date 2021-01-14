Экс-соперник Байдена по предвыборной гонке решил участвовать в выборах мэра Нью-Йорка

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14 января, четверг | Последнее обновление — 09:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом
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К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая.
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Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Экс-соперник Байдена по предвыборной гонке решил участвовать в выборах мэра Нью-Йорка
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Американский предприниматель Эндрю Янг, добивавшийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, решил побороться за пост мэра Нью-Йорка, выборы которого состоятся в ноябре 2021 года.
«Я поборюсь за должность мэра, потому что вижу, что наш город переживает кризис, и уверен, что могу помочь», – указал Янг, передает ТАСС.
По словам предпринимателя, особое внимание в процессе подготовки к выборам он уделит вопросам здравоохранения и экономики. Кроме того, Янг, как и во время своей президентской кампании прошлого года, пообещает запустить программу обеспечения населения безусловным базовым доходом.
В конце декабря 2020 года заявка Янга на участие в предвыборной гонке поступила в базу данных комиссии города по финансированию предвыборной кампании. Согласно опубликованным тогда же результатам социологического опроса, проведенного службой Public Policy Polling, бизнесмена поддерживают в среднем 17% представителей Демократической партии. Таким образом, он опережает на 1 процентный пункт председателя совета нью-йоркского района Бруклин Эрика Адамса, а других претендентов – более чем на 10 п. п.
Первичные выборы, на которых будут определены кандидаты на должность мэра от каждой партии, пройдут в городе 22 июня, а за нового градоначальника жители Нью-Йорка проголосуют 2 ноября. Новый мэр должен будет вступить в должность 1 января 2022 года.
Действующий мэр крупнейшего американского мегаполиса, демократ Билл де Блазио, занимающий свой пост на протяжении двух сроков с 2014 года, не имеет права вновь участвовать в выборах.
Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру
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Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо.
«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости».
Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа.
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«Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео
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Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома.
Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post.
Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер.
Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден.
Вооруженные силы США сделали заявление по поводу штурма Капитолия
Комитет начальников штабов вооруженных сил США осудил беспорядки в Вашингтоне и заявил, что Джо Байден станет 46-м главнокомандующим.
В заявлении говорится, что беспорядки в Капитолии «противоречат принципу верховенства права». Как указывает КНШ, «право на свободу слова и собраний» не означает, что можно «прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию». Беспорядки, по мнению военных, «стали прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс».
КНШ заявил, что военные «должны воплощать ценности и идеалы страны», поддерживать и защищать конституцию. Комитет заявил, что Байден «вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим». «Любые действия, направленные на срыв конституционного процесса, противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге, но и закону», – приводит ТАСС текст заявления.
Напомним, CNN назвала обращение КНШ «крайне редким случаем», так как комитет «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс.
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В Киеве пообещали наказать рассказавших о коррупции семьи Байденов украинцев
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Офис президента Украины Владимира Зеленского готов сделать все, чтобы привлечь к ответственности лиц, вмешивающихся в американские выборы, заявил глава офиса Андрей Ермак, комментируя санкции США против украинских граждан и организаций.
«Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», – передает заявление Ермака ТАСС.
Напомним, Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».
В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
В России предсказали исчезновение Республиканской партии США
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«Республиканцы, публично отступая от Трампа, пытаются спасти свою партию от исчезновения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал подготовленную некоторыми членами Республиканской партии резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа за события 6 января.
«Причина ренегатства некоторых республиканцев заключается в попытке сохранить партию как таковую после всего произошедшего. Существуют опасения, что трампизм полностью вытеснит республиканизм из политического поля. В условиях, когда истеблишмент не может поддержать уходящего президента, избиратели все равно не собираются от него оступаться», – объяснил политолог-американист Борис Межуев.
«Такое противоречие между верхами и низами в Республиканской партии приводит к тому, что люди мечутся и не понимают, как вести себя в этой ситуации», – констатировал политолог.
При этом собеседник отметил, что на сегодняшний день наблюдается некоторое затишье в политическом конфликте в США. «Часть антитрамповской прессы смягчила свою позицию и даже сообщает, что импичмент президенту и сенатское разбирательство уже не особо нужны. При этом и сам Трамп воздержался от жестких заявлений, которых все ждали от него в понедельник в ходе так и не состоявшейся речи. Вероятнее всего, особую роль в этом сыграл вице-президент Майк Пенс, который провел первый после событий 6 января разговор с Трампом и смог остудить ситуацию», – предположил Межуев.
Однако на фоне серьезного конфликта с демократами возник не менее серьезный раскол внутри самой Республиканской партии, и дальнейшая судьба партии непонятна, считает политолог.
«72% электората республиканцев – это трамписты, и они уже никогда не поддержат тех политиков, кто отступился от Трампа. Этот раскол значительно ослабит электоральные возможности партии в условиях мажоритарной избирательной системы. В такой ситуации ротация кадров внутри партии станет неизбежной, в результате чего трампизм станет основой республиканской идеологии. Так, партия в ее нынешней форме перестанет существовать и на ее место придет некая новая сила», – прогнозирует Межуев.
Ранее конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что присоединится к своим коллегам по Палате представителей и внесет резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. При этом сам Трамп считает виновниками беспорядков членов движения американских антифашистов «Антифа».
Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
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Демократы собрали достаточно голосов для импичмента Трампа
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии, сообщают американские СМИ.
Резолюцию об отстранении от власти Трампа поддержали 218 демократов, что достаточно для того, чтобы ее одобрила Палата представителей, пишет Politico.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии. Рассмотрение продолжится во вторник в 17.00 мск, передает РИА «Новости».
Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что в понедельник палата призовет Пенса отстранить Трампа от власти, прибегнув к 25-й поправке и провозгласив, что президент не способен выполнять служебные обязанности.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
Соловьев предупредил об угрозе от Twitter и Facebook выборам в России
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«Западные соцсети быстро превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись. Нам же нужно задать вопрос тем умникам, которые занимаются соцсетями в России. Где наш независимый софт?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал блокирование хештега #1984 сервисом микроблогов Twitter из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
«Удивительно наблюдать растерянность и страх среди людей, претендующих на борьбу за полную свободу. Они ведь для этого создавали социальные сети, а не только ради извлечения прибыли. И насколько же быстро они превратились в жалкую пародию на тех, против кого боролись», – считает телеведущий Владимир Соловьев.
Как известно, добавил собеседник, «самые страшные сатрапы получаются из вчерашних либералов. Поэтому, когда смотришь на то, что сейчас вытворяют соцсети, с удивлением понимаешь, что последней по-настоящему свободной площадкой оказывается предоставляемое государством телевидение». «Здесь хотя бы действуют законы, а не произвол владельцев», – подчеркнул журналист.
«Нам говорили, что социальные сети создаются для нашей свободы, но это оказалось враньем. Потому России нужно смотреть на происходящее и делать выводы», – убежден Соловьев. Телеведущий привел в пример Китай: «Он в этом плане гораздо более защищен».
«Нам же нужно задать вопрос умникам, которые на протяжении многих лет делают вид, что занимаются аналогичными вещами. Где в итоге наш независимый софт? Где свои платформы? Или во время выборов в Госдуму в этом году в России произойдет то же самое, что было с Дональдом Трампом и его сторонниками – Twitter, Facebook и другие соцсети перейдут в атаку на тех, кто не поддерживает американское видение России?» – задается вопросом Соловьев.
Ранее сервис микроблогов Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне
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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Джо Байдена, сообщил Белый дом.
Как заявили в американской администрации, Трамп «сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с 59-й президентской инаугурацией.
И.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф сообщил, что его ведомство начнет вводить связанные с инаугурацией меры безопасности с 13 января вместо 19 января «в свете событий последней недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Глава Нацгвардии США Дэниел Хокансон сообщил, что Пентагон разрешил задействовать до 15 тыс. бойцов Нацгвардии во время инаугурации. Сейчас в Вашингтоне мобилизованы 6,2 тыс. бойцов.
Национальная парковая служба США закрыла на две недели монумент Вашингтону – гранитную стелу неподалеку от Белого дома – в центре столицы из-за опасности беспорядков. Ограничения будут действовать с 11 по 24 января.
Как сообщают СМИ со ссылкой на внутренние данные ФБР, беспорядки в преддверии инаугурации готовятся по всей стране. В СМИ попал внутренний документ ведомства, в котором говорится, что митинги с участием многочисленных вооруженных протестующих ожидаются во всех 50 штатах и в Вашингтоне. Митинги могут начаться в конце этой недели и продолжаться до 20 января. В пресс-службе ФБР заявили, что бюро собирает информацию о возможных угрозах, уделяя «основное внимание не мирным демонстрантам, а тем, кто угрожает их безопасности», передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене
В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.
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Пенс отказался отстранять Трампа от власти
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Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.
В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».
Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.
Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
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Республиканцы в Конгрессе США подготовили резолюцию против Трампа
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Конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что внесет в Палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа.
Рид сообщил, что во вторник собирается «присоединиться к своим коллегам по Палате представителей и внести резолюцию с порицанием, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января». Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Fox News со ссылкой на источники утверждает, что Трамп в разговоре с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти якобы признал «некоторую вину» за беспорядки в Вашингтоне, после чего Маккарти «ретранслировал» мысли Трампа в телефонном разговоре между конгрессменами-республиканцами. Сам Маккарти «согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки».
Напомним, Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвиняют в подстрекательстве. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
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Конгрессмен рассказал, как готовились к смерти во время штурма Капитолия
Работники, оказавшиеся в здании Конгресса США, когда туда ворвались «бунтовщики», писали сообщения близким и прощались с ними, думая, что им не удастся выбраться живыми, заявил глава комитета внутреннего распорядка Палаты представителей Конгресса США Джордж Макговерн на слушаниях об импичменте действующего президента США Дональда Трампа.
Он назвал чудом то, что в день, когда в Капитолий ворвались «внутренние террористы», не погибло большее количество людей. «Наша страна подверглась атаке, не со стороны иностранного государства, а изнутри. Это были не протестующие, не патриоты, это предатели, внутренние террористы. И они действовали по приказу Дональда Трампа», – передает слова конгрессмена РИА «Новости».
«Когда меня и других коллег эвакуировали, никогда не забуду, что я увидел в глазах атаковавших, прямо в приемной спикера: я видел зло», – добавил Макговерн.
Он подчеркнул, что случившееся не было протестом. «Это было восстание. Хорошо организованная атака на нашу страну, которая была вдохновлена Дональдом Трампом», – сказал член палаты.
«Каждый момент, когда Трамп в Белом доме, наша нация, наша свобода в опасности. Он должен быть привлечен к ответственности за атаку на наш Капитолий, которую он организовал и вдохновил», – подчеркнул Макговерн.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
Помпео не захотели видеть в Европе
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Визит главы Госдепа Майкла Помпео в Европу отменен, так как высокопоставленные европейские официальные лица не захотели с ним встречаться, сообщают европейские дипломаты.
Источник Reuters сообщил, что перед встречей с лидерами ЕС в Брюсселе Помпео собирался посетить Люксембург, но глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн не захотел проводить с ним переговоры. МИД Люксембурга подтвердил, что встреча с Помпео была отменена, передает ТАСС.
Reuters указывает, что глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал главу американского государства Дональда Трампа «преступником» и «политическим пироманом», передает РИА «Новости».
Reuters сообщает, что на этом этапе визит в Брюссель был все еще в силе, но в последнем варианте расписания встреч не оказалось никаких запланированных переговоров с ЕС или публичных мероприятий в НАТО. По словам другого источника, союзники США из-за беспорядков в Вашингтоне оказались в замешательстве по поводу предстоящего визита.
Была анонсирована встреча Помпео с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, при этом впервые за 15 лет альянс объявил, что не будет организовывать подходы к прессе в связи с визитом. Также Помпео собирался встретиться с министром иностранных и европейских дел и внешней торговли Бельгии Софи Вильмес. В Еврокомиссии заявили, что встреч с Помпео в ближайшие дни не планируют.
Во вторник Госдеп отменил все поездки Помпео на неделю, объяснив это необходимостью обеспечения передачи власти команде избранного президента США Джозефа Байдена.
Напомним, в Европе беспорядки и штурм сторонниками Трампа Капитолия назвали самым темным днем в истории США и попыткой государственного переворота.
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Сенаторов предупредили о подготовке штурма Капитолия в день инаугурации Байдена
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Сотрудники службы безопасности Конгресса США предупредила законодателей о планируемом штурме Капитолия сторонниками действующего главы Белого дома Дональда Трампа в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщили американские СМИ.
Сенаторам рассказали о готовящихся вооруженных нападениях на здания Конгресса, Белого дома и Верховного суда, пишет The Hill.
«Они (сотрудники службы безопасности) говорили о 4 тыс. вооруженных« патриотах», которые должны окружить Капитолий и помешать любому демократу войти туда». Это должна быть организованная группа, у которой есть план, верной своему делу», – цитирует издание конгрессмена-демократа Конора Лэмба.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
России передали приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщило посольство России.
В посольстве сообщили, что «получили приглашение». Планируется, что на инаугурации Россию будет представлять посол Анатолий Антонов, передает ТАСС.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность на инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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