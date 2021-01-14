Экс-соперник Байдена по предвыборной гонке решил участвовать в выборах мэра Нью-Йорка

Американский предприниматель Эндрю Янг, добивавшийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, решил побороться за пост мэра Нью-Йорка, выборы которого состоятся в ноябре 2021 года.

«Я поборюсь за должность мэра, потому что вижу, что наш город переживает кризис, и уверен, что могу помочь», – указал Янг, передает ТАСС.

По словам предпринимателя, особое внимание в процессе подготовки к выборам он уделит вопросам здравоохранения и экономики. Кроме того, Янг, как и во время своей президентской кампании прошлого года, пообещает запустить программу обеспечения населения безусловным базовым доходом.

В конце декабря 2020 года заявка Янга на участие в предвыборной гонке поступила в базу данных комиссии города по финансированию предвыборной кампании. Согласно опубликованным тогда же результатам социологического опроса, проведенного службой Public Policy Polling, бизнесмена поддерживают в среднем 17% представителей Демократической партии. Таким образом, он опережает на 1 процентный пункт председателя совета нью-йоркского района Бруклин Эрика Адамса, а других претендентов – более чем на 10 п. п.

Первичные выборы, на которых будут определены кандидаты на должность мэра от каждой партии, пройдут в городе 22 июня, а за нового градоначальника жители Нью-Йорка проголосуют 2 ноября. Новый мэр должен будет вступить в должность 1 января 2022 года.

Действующий мэр крупнейшего американского мегаполиса, демократ Билл де Блазио, занимающий свой пост на протяжении двух сроков с 2014 года, не имеет права вновь участвовать в выборах.