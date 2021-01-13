Эдгард Запашный прокомментировал шоу в Ижевском цирке со «зверями-фашистами»

Спектакль в цирке Ижевска, где некоторых животных нарядили в одежду с нацистской символикой, можно отнести к сатире, но неизвестно, насколько это уместно в настоящее время, сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный.

После того, как в Сети появились кадры представления в Государственном цирке Удмуртии с животными в одежде с нацисткой символикой, местная прокуратура начала проверку. Представитель минкультуры республики объяснил, что ижевская епархия заказала рождественское шоу, в котором был эпизод с разгромом немецкой армии под Москвой.

«Я не видел самого спектакля, но мне попадались фотографии, где видно, что эта символика нанесена на специфических животных (на обезьян и коз). Поэтому это можно отнести к определенной сатире, высмеиванию или даже унижению. Но не знаю, насколько это уместно в наше время», – говорит Запашный.

Он напоминает, что в 1943 году в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре народный артист СССР, клоун Михаил Румянцев (Карандаш) демонстрировал очень много реприз на военную тематику. Например, у него выбегала его собачка Клякса, которая лаяла в микрофон, после чего он говорил: «Речь пропаганды министра министра Геббельса (один из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера) окончена». Дальше артист сам наряжался в форму со свастикой на шлеме и показывал репризу, как немцы пришли под Москву.

«Но здесь нужно понимать, что это 43 год – в зале были только военные. И на тот момент такое высмеивание даже через унижение не то что не возбранялось, а наоборот активно поддерживалось государством. Что касается инцидента в цирке в Ижевске – здесь нужно смотреть спектакль, прежде чем линчевать. Но, все же, думаю вряд ли у кого-то была цель пропагандировать нацизм», – рассуждает собеседник.

В конце ноября прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.