В Госдуму внесен проект о запрете демонстрации изображений нацистов

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.

В соответствии с проектом закона, предлагается установить запрет на «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов (...) как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Исключение будет сделано лишь для случаев, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма», – цитирует документ ТАСС.

Внести поправки предлагается в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

По словам Ямпольской, о подготовке такого проекта она задумалась после инцидента с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в одном из московских магазинов.

В пакет с этим законопроектом входит еще один, предусматривающий административные штрафы за демонстрацию изображений военных преступников. Максимальный штраф для юрлиц составит до 50 тыс. рублей, РИА «Новости».

Норма, на которую предлагается распространить этот запрет, подразумевает наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. тысячи до 2 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо арест на срок до 15 суток, на должностных лиц – от 1 тыс. до 4 тыс. рублей.

18 ноября третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За документ проголосовали 122 государства, 53 воздержались, США и Украина высказались против.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что преступления нацистов не имеют срока давности, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны.