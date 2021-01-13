Власти Удмуртии объяснили кадры со «зверями-фашистами» из цирка Ижевска

Попавшие в СМИ кадры представления в цирке Ижевска с животными в одежде с нацисткой символикой вырваны из контекста, заявил представитель минкультуры Удмуртии.

В министерстве культуры Удмуртии рассказали, что заказчиком сценария была Ижевская епархия, а в сценарии присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории российского государства, передает РИА «Новости».

«В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экране о разгроме немецкой армии под Москвой. И демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев выгоняют дрессированных козлов в попоне с нацисткой символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда. Кто-то из зрителей сфотографировал животных, вырвав из контекста номера и выложил в соцсеть, спровоцировав скандал», – сказал представитель министерства.

Также он заявил со ссылкой на директора госцирка, что закон в данном случае не нарушался.

«По его словам, допускаются подобные действия, если это не пропаганда», – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ижевске правоохранители начали проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой.

Напомним, в ноябре в Госдуму внесли законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Летом прошлого года Генеральная прокуратура утвердила обвинение против двух фигурантов дела о публикации фотографий нацистских лидеров на сайте «Бессмертного полка».