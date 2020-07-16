Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк»

Генеральная прокуратура утвердила обвинение против двух фигурантов дела о публикации фотографий нацистских лидеров на сайте «Бессмертного полка».

«Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Ульяновский областной и Пермский краевой суды», – цитирует РАПСИ сообщение ведомства.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях фигуранты обвиняются по ч.1 и ч.3 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По версии следствия, один из злоумышленников разместил 4 мая 2020 года в сети «Интернет» фотографию Адольфа Гитлера для его публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн», тем самым публично одобрив участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

Из материалов дела следует, что второй обвиняемый, используя персональный компьютер, на том же ресурсе оформил заявку для публикации фотографии Андрея Власова, который приговором военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 1 августа 1946 года признан изменником Родины. При этом обвиняемый был достоверно осведомлен об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР.

Расследование уголовных дел в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» было завершено в начале июля.

28 мая следователи предъявили обвинение Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову – фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн».