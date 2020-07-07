СК завершил расследование дел о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовных дел в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн».

Как говорится в сообщении на официальном сайте СК, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.

По данным следствия, 4 мая 2020 года Симанов, используя приложение в социальной сети, отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию изменника Родины Власова для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Также установлено, что Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в социальной сети разместил на сайте «Банк памяти» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера с целью ее демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн».

В рамках расследования следователи установили цели и мотивы совершенных Симановым и Кругловым преступлений. По утверждению первого, эти действия он совершил для оправдания предательства пособника нацистов Власова и героизации его персоны. Круглов же утверждал, что содеянное совершил ради злой шутки. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительных заключений и направлении дел в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 28 мая следователи предъявили обвинение Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову – фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн».