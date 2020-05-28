Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма

Следователи предъявили обвинение еще троим фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн», сообщает СКР.

«Сегодня предъявлено обвинение еще троим подозреваемым – Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных чч. 1,3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», – сообщается на сайте СК.

Указывается, что 4 мая Круглов, находясь в Ульяновске, зашел в соцсети в приложение «Бессмертный полк онлайн» и оформил заявку с фотоизображением Адольфа Гитлера для публичной демонстрации на сайте.

«Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала. Аналогичные противоправные действия, по данным следствия, совершил и Андрей Шабанов, находясь у себя дома в Самаре», – сообщает СК.

Действия же Даниила Симанова из Перми квалифицированы как распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенное публично. Симанов, как указывает СКР, был «достоверно осведомлен об участии в боевых действиях во время Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии и против СССР Андрея Власова», однако 9 мая все равно оформил заявку с его фотографией для публичной демонстрации.

«В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия», – сообщает СКР.

Ранее сообщалось, что задержанный по делу о реабилитации нацизма в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк» житель Перми Даниил Шестаков ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством собственного деда.