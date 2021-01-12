В Ижевске начали проверку после демонстрации нацисткой символики в цирке

В Ижевске правоохранители начали проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой, сообщило прокуратура Удмуртии.

Прокуроры обнаружили в социальных сетях информацию о демонстрации нацистской символики на попонах, одетых на животных, во время выступлений 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии, говорится на сайте ведомства.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если с ее помощью формируется негативное отношение к такой идеологии.

В ноябре в Госдуму внесли законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Летом прошлого года Генеральная прокуратура утвердила обвинение против двух фигурантов дела о публикации фотографий нацистских лидеров на сайте «Бессмертного полка».