В Ижевске начали проверку после демонстрации нацисткой символики в цирке
12 января 2021, 19:40
Текст: Абдулла Шакиров
В Ижевске правоохранители начали проверку после циркового представления, на котором животные выступали в одежде с нацистской символикой, сообщило прокуратура Удмуртии.
Прокуроры обнаружили в социальных сетях информацию о демонстрации нацистской символики на попонах, одетых на животных, во время выступлений 8 января в здании Государственного цирка Удмуртии, говорится на сайте ведомства.
В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если с ее помощью формируется негативное отношение к такой идеологии.
В ноябре в Госдуму внесли законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.
Летом прошлого года Генеральная прокуратура утвердила обвинение против двух фигурантов дела о публикации фотографий нацистских лидеров на сайте «Бессмертного полка».