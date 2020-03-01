Путин убрал штрафы за показ нацистской символики без пропаганды

Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если с ее помощью формируется негативное отношение к такой идеологии.

Документ, опубликованный в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации, дополняет статью КоАП РФ примечанием, согласно которому штрафы не будут применяться, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

Ранее любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, даже без целей пропаганды, могло служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.

Госдума приняла этот закон 18 февраля, Совет Федерации одобрил его 26 февраля.

Ранее Путин подписал закон, разрешив демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.

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