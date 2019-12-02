В России разрешили демонстрацию свастики в просветительских целях

Президент России подписал закон, разрешив демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Демонстрация нацистской символики или атрибутики, а также сходных до степени смешения символов допускается в случае «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

Депутаты Госдумы приняли этот закон 19 ноября.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом документе и его значении.