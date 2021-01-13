Президент Международной федерации хоккея объяснил желание провести ЧМ в Белоруссии Первый энергоблок БелАЭС вывели на 100% мощности 13 января 2021, 10:42 Текст: Наталья Ануфриева

Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100-процентную мощность, тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая – 1170 МВт, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии. В сообщении ведомства указывается, что накануне, 12 января, в 19.57 (совпадает с мск) «первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности», передает ТАСС. «На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», – добавили там. Напомним, официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. В конце декабря началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.

Лукашенко раскрыл стоимость российского газа для Белоруссии 10 января 2021, 14:01

Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 доллара за 1 тыс. кубометров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом он отметил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой». «128,5 (долларов). Но я округляю, 130», – сказал Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1». Таким образом глава государства прокомментировал цену на газ на 2021 год, передает РИА «Новости». «Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», – отметил он. При этом Лукашенко сообщил, что еще не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог. «Если вы так решили, пусть будет так», – добавил белорусский лидер. Лукашенко также считает, что России и Белоруссии необходима более глубокая экономическая интеграция, это будет способствовать решению политических вопросов между двумя странами. «Конечно. И нам надо в экономике, в людях и так далее абсолютно ничего не препятствовать. Тем более России, нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?», – сказал он. Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что уровень взаимодействия между Россией и Белоруссией выше, чем у этих стран с какой-либо другой страной. Говоря о статусе валютного союза между Белоруссией и Россией, Лукашенко заявил, что глубокой проработки этого вопроса пока не велось. «Потому что мы изначально с президентом России определились, что валютный союз, единая валюта и так далее – это венец. Мы к этому должны прийти. Да и такой, в общем-то, дикой необходимости не было. Так ваши национальные банки, наш национальный банк единогласно заявили: нет проблем здесь», – подчеркнул Лукашенко. Контракт на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики между Газпромом и «Газпром трансгаз Беларусь» действовал до конца 2020 года. Цена на поставку российского газа в 2020 году для Белоруссии составляла 127 долларов за 1 тыс. кубометров. В конце 2020 года глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году. Тихановская призвала Литву переименовать Белоруссию 12 января 2021, 11:05 Текст: Алина Назарова

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо, в котором предложила Вильнюсу изменить официальное название Белоруссии с Baltarusija на Belarusia. В письме говорится, что нынешнее название страны на литовском воспринимается как калька с русского «Белоруссия» и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Из всех предложений Belarusià названа наиболее приемлемым новым наименованием, говорится в сообщении политика в Telegram-канале. «Со стороны Литвы это (изменение названия – прим. ВЗГЛЯД) могло стать знаком уважения к суверенитету Белоруссии и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа», – отметила Тихановская. В сообщении также отмечается, что с соответствующей инициативой к Литве Тихановской посоветовал обратиться сам Ландсбергис. В понедельник стало известно, что Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas). Киев ответил Лукашенко, назвавшему Зеленского «обучаемым человеком» 12 января 2021, 13:03 Текст: Алина Назарова

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нечему обучать украинского лидера Владимира Зеленского, который является «самодостаточной политической фигурой», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко) – известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем более они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он добавил, что позиция Киева по ситуации в Белоруссии остается неизменной и Украина остается на стороне белорусского народа. Ранее Лукашенко заявил, что не держит зла на Зеленского и назвал его «обучаемым человеком». Кроме того, Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом. «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – заявил он. Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу «батька» 11 января 2021, 09:20

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде рассказал об отношении к прозвищу «батька». «Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька – и батька. Я привык к этому», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». По словам белорусского лидера, он не устает от напряженного ритма жизни главы государства, так как у него нет времени задумываться об усталости. Также Лукашенко рассказал и об отношении к командировкам. Так, ему не нравятся официальные визиты в дальние страны, поскольку он тяжело переносит такие поездки. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина другом и рассказал, что не испытывает подобных чувств к руководителю Украины Владимиру Зеленскому. Лукашенко заявил, что Путин его единственный друг 10 января 2021, 13:47

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа, отметив, что у него нет других друзей. «Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 году – прим. ВЗГЛЯД) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», – сказал Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости». На вопрос о том, есть ли у него другие друзья, глава Белоруссии ответил отрицательно. «Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», – заявил он. При этом Лукашенко отметил, что у него «очень много противников», но «стали ли они врагами – покажет время». Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду». Минск призвал Киев не политизировать поставки электроэнергии из Белоруссии 12 января 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений, заявили в пресс-службе белорусского Минэнерго. «Вчера в отдельных украинских СМИ появилась информация «об угрозе белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины». В этой связи хотели бы разъяснить, что вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости. Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того. Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям», – говорится в заявлении пресс-службы в Telegram Минэнерго Белоруссии. В ведомстве отметили, что прекращение действия принятого ранее Киевом запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес субъектов электроэнергетического рынка Украины к сотрудничеству с гособъединением «Белэнерго» позволили возобновить торговлю электроэнергией. При этом в пресс-службе ведомства указали, что объемы этой торговли в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%. «Заявления украинских экспертов, которые звучат в последние дни, во многом преувеличены. Межведомственные переговоры о сотрудничестве в электроэнергетической сфере планируется продолжить», – говорится в сообщении. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Данное заявление распространили украинские СМИ, передает РИА «Новости». Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом» 10 января 2021, 18:05 Текст: Евгения Шестак

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай назвал своего отца отвратительным пациентом, потому что тот не всегда прислушивается к рекомендациям врачей. По его словам, они оба переболели коронавирусной инфекцией летом этого года, и белорусский лидер, как оказалось, зачастую не придерживался нужного лечения и отказывался выполнять предписания врачей, передает РИА «Новости». «Он очень плохой пациент, отвратительный просто», – отметил сын президента. Он добавил, что его отец отказывается делать то, что нужно, даже когда «приводишь факты, конкретные примеры <...> из, можно сказать, соседней палаты». «И от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», – пояснил Николай. При этом сам белорусский лидер заявил, что «в этот раз лечился», так как ему через пять дней нужно было выступать с посланием белорусскому народу и парламенту. Лукашенко и его сын в то же время отметили, что пока не собираются делать прививку от COVID-19. Ранее Лукашенко заявил, что официальная статистика по смертности от коронавируса в Белоруссии отражает реальное число умерших, власти не видят интереса фальсифицировать данные. На акциях протеста в Минске задержали 19 человек 11 января 2021, 01:02 Текст: Антон Антонов

Как минимум 19 человек задержаны в Минске, где состоялся ряд несанкционированных локальных протестных акций, сообщили белорусские правозащитники. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна» опубликовал список из 15 человек, доставленных в РУВД Минска. Кроме того, правозащитники сообщили, что были задержаны еще «не менее четырех человек». В соцсетях сообщается, что в РУВД Ленинского района Минска доставлены четыре женщины. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила в воскресенье, что обстановка в стране была в целом спокойная, правоохранители контролировали локальные несанкционированные акции, передает РИА «Новости». Напомним, генпрокурор страны Андрей Швед сообщал, что правоохранительная система страны адаптировалась к ситуации, связанной с несанкционированными протестами оппозиции. Он считает, что сейчас ситуация в городах Белоруссии «абсолютно стабильная, спокойная». В Литве захотели переименовать Белоруссию по предложению Тихановской 12 января 2021, 17:58 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство иностранных дел Литвы намерено обратиться в госкомиссию по литовскому языку для переименования Белоруссии, об этом сообщили в самом ведомстве. «Министерство иностранных дел попросит комиссию по госязыку оценить предложение [по переименованию Белоруссии] и начать процедуру уточнения названия», – цитирует министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса ТАСС. Глава ведомства заявил, что «Беларусь означает «Белая Русь», а не Россия». В ведомство с просьбой о переименовании страны в официальном обороте также обращалась экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Литовская сторона в случае переименования, по ее мнению, выразила бы уважение суверенитету соседней страны, подержала бы языковую и культурную тождественность белорусского народа». На данный момент принятое в литовском языке наименование Белоруссии –Baltarusija. Baltas значит «белый», Rusija – «Россия». До этого сообщалось, что государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas). Лукашенко назвал сроки подготовки проекта новой конституции Белоруссии 10 января 2021, 14:22 Текст: Евгения Шестак

Поправки в конституцию Белоруссии могут быть обозначены на предстоящем Всебелорусском народном собрании, если делегаты будут к этому готовы, заявил президент республики Александр Лукашенко. «Поправки в конституцию – может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме», – сказал Лукашенко в эфире «Россия 1». Отвечая на вопрос, когда может состояться референдум по новой конституции, Лукашенко заявил, что это будет объявлено на Всебелорусском народном собрании, передает РИА «Новости». «Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», – указал Лукашенко. Президент отметил, что проект нового основного закона республики могут разработать в течение года. «И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», – сказал глава государства. Ранее Лукашенко заявил, что у Всебелорусского народного собрания не будет «бешенных полномочий», оно не сможет менять какие-либо конституционные нормы. Президент Белоруссии сообщил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдет 11-12 февраля. Лукашенко заявил о готовности Минска провести «лучший ЧМ по хоккею» без Латвии 11 января 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Лукашенко в понедельник в Минске провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. «Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления - значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется – мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убежден», – сказал Лукашенко, обращаясь к Фазелю. При этом глава государства отметил, что если Международная федерация хоккея не справится «с давлением отдельных политических кругов отдельных стран – значит, не будет чемпионата мира в Белоруссии». «Все зависит сейчас от вас», – сказал он, передает БелТА. Лукашенко также заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова. «Я согласен с твоими словами, которые ты недавно высказал: спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать», – заверил Фазеля глава республики. Кроме того, Лукашенко заявил, что в республике нет проблем с развитием демократических процессов, а в Европе действующей власти в республике ставят в вину стремление защитить страну. «У нас в Белоруссии протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и «капитолии». У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Это – главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Белоруссией», – сказал Лукашенко. Он добавил, что ему нет необходимости убеждать собеседника, что «в Белоруссии все нормально». «Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей. Но меня для этого и избрали», – сказал Лукашенко. В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии. В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея (IIHF) рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска. Россиянина отдали под суд за покушение на убийство милиционеров в Белоруссии 11 января 2021, 12:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Гражданина России будут судить в Белоруссии за покушение на убийство двух милиционеров, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики. «Управлением Следственного комитета по Брестской области установлены обстоятельства преступлений, совершенных иностранным гражданином. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По данным следствия, «днем 3 сентября 2020 года 54-летний гражданин Российской Федерации, будучи задержанным за незаконное пребывание в Республике Беларусь, при доставлении его в районный отдел внутренних дел нанес удары ножом в жизненно важные органы находившимся при исполнении служебных обязанностей сотрудникам милиции». Согласно сообщению, правоохранители выбили нож из рук нападавшего, что спасло их жизни, но получили травмы различной степени тяжести. В СК пояснили, что обвиняемый в июле 2020 года был принудительно выслан из Белоруссии сроком на пять лет и предупрежден об уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в страну. Несмотря на это, мужчина прибыл в республику и незаконно пребывал на ее территории. Как отметили в СК, что действия обвиняемого квалифицированы по статьям «пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина, высланного из республики, до окончания срока запрета въезда в страну» и «покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности». К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений. Напомним, в начале декабря россиянина обвинили в беспорядках на Белорусском металлургическом заводе. Лукашенко пообещал ответить на «бандитские санкции» ЕС 12 января 2021, 11:43 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бандитскими санкции Запада в отношении белорусских предприятий и поручил выработать симметричный ответ. Соответствующее поручение Лукашенко сделал, принимая в Минске с докладом вице-премьера Белоруссии Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, передает БелТА. «Еще одна тема – санкции Запада, под которые попали несколько отечественных предприятий. Эти санкции Александр Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ», – говорится в сообщении. Лукашенко также подчеркнул важность поддерживать и повышать качество производимой в республике продукции. Без этого фактора невозможна устойчивая работа предприятий и реализация намеченного, указал президент Белоруссии. В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на данные КГБ рассказывал, что польский премьер Матеуш Моравецкий предлагал российскому лидеру Владимиру Путину «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. До этого Лукашенко сообщал, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции. В МВД Белоруссии назвали число задержанных на акциях протеста с 7 по 10 января 11 января 2021, 12:55 Текст: Елизавета Булкина

Милиция в Минске за период с 7 по 10 января задержала 40 человек за участие в несогласованных массовых мероприятиях, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. «Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в столице было задержано 40 человек с 7 по 10 января», – передает ее слова ТАСС. В воскресенье Чемоданова заявила, что обстановка в стране была в целом спокойная, правоохранители контролировали локальные несанкционированные акции. Напомним, генпрокурор страны Андрей Швед сообщал, что правоохранительная система страны адаптировалась к ситуации, связанной с несанкционированными протестами оппозиции. Он считает, что сейчас ситуация в городах Белоруссии «абсолютно стабильная, спокойная». Президент Международной федерации хоккея объяснил желание провести ЧМ в Белоруссии 13 января 2021, 10:08

Фото: president.gov.by

Текст: Алина Назарова

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, несмотря на критику из-за встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, настаивает на необходимости провести ЧМ-2021 в республике. «Мы сказали себе, почему бы не попробовать убедить президента Лукашенко, что при помощи ЧМ он может послать сигнал? А именно, что он ищет диалога с оппозицией. Представьте, если мы сейчас отменим ЧМ в Белоруссии – это что-то изменит в стране? Конечно же, нет», – заявил Фазель, передает Deutsche Welle. При этом он отметил, что не считает, что сделал что-то неправильное. «При помощи этого ЧМ мы можем достичь чего-то, что нам еще не удавалось. Кто достиг чего-то в Беларуси при помощи санкций и бойкота? Никто», – добавил президент IIHF. Лукашенко в понедельник в Минске провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем, Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF насчет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии. В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска. Международная федерация хоккея планирует принять окончательное решение о месте проведения ЧМ-2021 на заседании исполкома 25-26 февраля. Сам чемпионат должен пройти с 21 мая по 6 июня.