Россиянин отреагировал на объявление в розыск Интерполом из-за взрыва в Бейруте

Россиянин Борис Прокошев, ордер на арест которого в связи с взрывом в порту Бейрута 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры выдал Интерпол, назвал решение ливанских властей нелогичным.

«Я в шоке и ничего не понимаю. Я бы еще мог понять, если бы мы везли груз в Ливан. Мы же его везли в Мозамбик, а ливанские власти нас захватили вместе с грузом и не выпустили из порта. Понятно, что они нашли причину, что судовладелец не заплатил портовые сборы. Ну а капитан судна-то здесь при чем?» – прокомментировал Прокошев в беседе со «Звездой» данное решение.

Он напомнил, что перевозимый груз был легальным. «Что судовладелец не заплатил портовые сборы, не моя вина, а судовладельца, который и мне не выплатил 60 тысяч долларов. Не понимаю, какие нужно иметь перевернутые мозги, чтобы выдать ордер на мой арест», – добавил он.

Ранее Борис Прокошев заявил, что не считает себя виновным во взрыве в порту. Он добавил, что у портовых служб были копии документов на груз, также они были уведомлены о его опасности, но не предпринимали попыток вывоза селитры.

Во вторник из-за взрыва Интерпол выдал ордер на арест Прокошева и его соотечественника Игоря Гречушкина. Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Прокошев на тот момент являлся капитаном сухогруза. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец обанкротился и фактически бросил экипаж. Аммиачная селитра, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута, была конфискована с сухогруза в 2014 году.

В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с Rhosus.