Разыскиваемый Интерполом россиянин отказался признать вину во взрыве в порту Бейрута

Капитан доставившего в порт Бейрута 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры сухогруза Rhosus Борис Прокошев заявил, что не считает себя виновным во взрыве в порту.

«Никаких документов я пока не получал, известие, конечно, неприятное, что делать – я пока не знаю. Пока буду наблюдать за развитием ситуации, отстаивать интересы своими силами: денег на адвокатов у меня, естественно, нет – живу на одну пенсию. Виновным себя не считаю», – заявил капитан ТАСС.

Таким образом Прокошев прокомментировал сообщение о том, что Интерпол выдал ордер на его арест.

Он добавил, что у портовых служб были копии документов на груз, также они были уведомлены о его опасности, но не предпринимали попыток вывоза селитры.

Ранее во вторник сообщалось, что Интерпол санкционировал арест двух российских граждан Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева по делу о взрыве в порту Бейрута. Гречушкин якобы был владельцем сухогруза.

В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры.