Интерпол выдал ордер на арест россиян по делу о взрыве в бейрутском порту

Интерпол санкционировал арест двух российских граждан Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщают информационные агентства.

Прокошев был капитаном сухогруза Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик, Гречушкин был владельцем судна, передает РИА «Новости».

Ранее журналисты OCCRP провели расследование, они пришли к выводу, что Гречушкин не был владельцем судна, на самом деле им владел киприот Хараламбос Маноли.

В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры.