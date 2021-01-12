Атомная подлодка «Казань» вышла на завершающий этап испытаний

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» находится на завершающем этапе испытаний и вскоре будет передана Военно-морскому флоту, сообщил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Головная АПЛ «Казань» завершает цикл испытаний и готовится к передаче флоту», – передает слова главы предприятия ТАСС.

Как отметил Будниченко, в декабре подлодка успешно выполнила стрельбу ракетами «Оникс» и «Калибр» в Белом море.

В конце прошлого года сообщалось, что «Казань» будет передана ВМФ в первом квартале 2021 года.

В составе российского флота пока только одна многоцелевая атомная подводная лодка типа «Ясень» проекта 885 – «Северодвинск».

Многоцелевые атомные субмарины «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск», которые строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М», имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения – 520 метров, экипаж – 64 человека, автономность – 100 суток, подводную скорость – 31 узел. На вооружении подлодок – мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Как сообщали на «Севмаше», изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон».