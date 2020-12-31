Перенесены сроки сдачи головной атомной подлодки «Казань»

Головная атомная подлодка (АПЛ) модернизированного проекта 885М («Ясень-М») «Казань» будет передана Военно-морскому флоту России в первом квартале 2021 года, сообщил источник в военно-промышленном комплексе.

Лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта «Ясень» затянулись, и передачу АПЛ перенесли на 2020 год. Теперь назначена новая дата, передает РИА «Новости».

«Лодка завершила цикл испытаний и готова к передаче флоту. В первом квартале 2021 года на ней будет поднят Андреевский флаг», – сказал источник.

Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко в поздравительной телеграмме предприятию подчеркнул, что корабелы «Севмаша» «провели испытания АПЛ «Казань», вывели на новый этап ремонт корабля «Адмирал Нахимов».

«Впереди нас ждут новые интересные задачи. «Севмаш» должен передать флоту атомную подводную лодку «Казань», продолжить строительство других атомоходов и ремонт крейсера», – говорится в послании.

В составе российского флота пока только одна многоцелевая атомная подводная лодка типа «Ясень» проекта 885 – «Северодвинск».

Многоцелевые атомные субмарины «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск», которые строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М», имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения – 520 метров, экипаж – 64 человека, автономность – 100 суток, подводную скорость – 31 узел. На вооружении подлодок – мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Как сообщали на «Севмаше», изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон».

Напломним, в декабре новейшая АПЛ «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в создании лучших подводных лодок России возникли сложности.