Эксперт объяснил заявления Эрдогана о необходимости принятия Турции в ЕС после Брексита

«Эрдоган пытается расширить электорат внутри страны и подготовиться к диалогу с Джо Байденом», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Евросоюзу принять страну в ЕС после Брексита.

«Главная причина таких заявлений со стороны Эрдогана – сохранение и расширение его электоральной базы в Турции. Дело в том, что действующий президент стремительно теряет популярность. Оппоненты Эрдогана, прежде всего мэр Стамбула Икрем Имамоглу, его обходят», – отметил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Эксперт убежден, что «обращение главы Турции к сторонникам интеграции с Европой – правильный шаг, поскольку он своими радикальными словами и действиями о превращении Турции в традиционную с точки зрения исламских ценностей державу отвернул от себя этих людей».

Кроме того, добавил Ткаченко, сейчас лидеры многих стран делают определенные заявления в преддверии смены администрации в США. «Попытки Эрдогана представить Турцию как проевропейскую страну нужны ему для начала диалога с администрацией избранного главы Соединенных Штатов Джо Байдена. С Дональдом Трампом у него явно ничего не получалось», – отметил эксперт.

«При этом Турцию не примут в ЕС по крайней мере в ближайшие два десятка лет, – подчеркнул собеседник. – Поэтому рационального смысла в этом заявлении нет».

Однако, по словам эксперта, «сейчас Турция разрослась своими действиями в Нагорном Карабахе и в регионе Черного моря, пытаясь представить себя как отдельного игрока со своими интересами на этих территориях. Поэтому турецкий лидер вынужден иногда давать сигналы всему миру, где именно расположены интересы его страны. А Европа туркам очень важна».

«Также я не стал бы исключать давление на Турцию со стороны Великобритании. Черноморский вектор ее политики усиливается на наших глазах в течение последнего года. И Турция, безусловно, является ключевым уже даже не потенциальным союзником Британии, а ее реальным партнером», – заключил Ткаченко.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после Брексита.

«Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Брексит, будет устранена только после того, как Турция получит членство», – цитирует РИА «Новости» слова турецкого лидера во время выступления в Анкаре.

Похожее заявление уже было сделано Эрдоганом ранее. В субботу в ходе переговоров с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что «ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции», и добавил, что «видит будущее Турции в Европе», передает ТАСС.

Напомним, Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время – ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, когда реформы Турции принесли стране стабильность и привлекли иностранные инвестиции. Однако позже политика Турции привела к разногласиям с ЕС и приостановке переговоров о присоединении страны к Евросоюзу.

В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу. Однако уже в 2018 году член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан заявлял, что ЕС поступит честно, если прекратит переговоры с Турцией по ее вступлению в союз, а в 2019 году Еврокомиссия отметила, что Турция, формально еще являющаяся кандидатом на вступление в Евросоюз, фактически все больше отдаляется от Европы. В сообщении подчеркивалось, что «переговоры о присоединении Турции зашли в тупик».

Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.