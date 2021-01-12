Мишустин поручил следить за развитием ситуации с распространением коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом поручил внимательно следить за развитием ситуации с распространением заболевания и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам.

«Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей – все это должно быть в наличии», – сказал он, передает РИА «Новости».

Премьер также отметил что в новогодние праздники пациенты с коронавирусом получали все необходимое лечение. «Завершились новогодние праздники, российская система здравоохранения работала в непростых условиях: в это время, как правило, число обращений за медицинской помощью растет. Несмотря на это пациенты, в том числе с коронавирусом, получали необходимое лечение», – сказал он.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что дефицита коек в период праздников не было, а медслужбы своевременно выписывали пациентов с коронавирусом из стационаров.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, она полностью находилась под контролем, и оказание медицинской помощи. Количество коек было достаточным, и медицинские службы своевременно выписывали пациентов из стационаров. Поэтому дефицита ни в одном регионе с койками не было», – рассказал Мурашко.

Министр указал, что сейчас в больницах находятся 215 тыс. россиян с коронавирусом, на амбулаторном лечении находится порядка 870 тыс. пациентов. Также в России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом.

Он добавил, что в период новогодних праздников медицинская служба в полном объеме оказывала медицинскую помощь гражданам. «В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикациями, отравлениями, мы заблаговременно выполнили подготовительные меры, и во всех регионах были усилены медицинские бригады, что позволило нам проходить праздничный период без крупных каких-то ситуаций», – рассказал Мурашко.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется. «По динамике эпидпроцесса в целом в Российской Федерации в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения», – сказала глава ведомства.

По ее словам, «в целом по интенсивности эпидпроцесса ... 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 – в стадии стабилизации, и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост».

За минувшие сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5001, Санкт-Петербурге – 2731, Московской области – 1083.