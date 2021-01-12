Суд в Перу обвинил Сороса, Гейтса и Рокфеллера в эпидемии коронавируса

Апелляционный суд перуанских провинций Чинча и Писко в южном регионе Ика заявил о причастности «доминирующих над миром преступных элит» к возникновению эпидемии коронавируса нового типа, следует из решения суда.

«Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эпидемия обладает свойством «предсказуемости», кроме как ее создатели из числа [авторов] нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, управляющие им и направляющие его в условиях чрезвычайной секретности из своих мировых корпораций, строящих прогнозы до 2030 года», – передает ТАСС со ссылкой на Peru.21 текст документа.

Само дело касалось апелляции защиты обвиняемого в тяжком преступлении на вынесенный ранее вердикт, в соответствии с которым подсудимому был продлен срок превентивного содержания под стражей. По мнению адвокатов, своим решением судьи нарушили право их клиента на мотивированное решение и право на судебную защиту.

«Вместо относящихся к сути дела аргументов, представили утверждения спекулятивного характера», – заявил адвокат Ренцо Риега.

Тем временем Верховный суд региона Ика заявил, что судебные власти Перу проведут проверку этого решения.

«В свете таких обстоятельств <...> решено провести предварительную проверку в отношение судей Апелляционного уголовного суда провинций Чинча и Писко, с тем чтобы собрать доказательства, которые помогли бы определить наличие или отсутствие возможных нарушений», – говорится в документе.

Напомним, число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн человек. По числу выявленных случаев коронавируса лидируют США (более 22 млн случаев), Индия (более 10 млн) и Бразилия (более 8 млн).