Генштабы России и США обсудили международную безопасность США обещали продолжить сокращать производство комплектующих к F-35 в Турции 11 января 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

Из-за ситуации вокруг российских ЗРК С-400 производство в Турции комплектующих к истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 продолжит сокращаться, сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл. Он подчеркнул, что в политике Вашингтона по вопросу «статуса Турции в программе F-35» изменений не предвидится. Как заявили в военном ведомстве, «членство Турции в программе F-35 приостановлено», поэтому «производство большинства комплектующих было перенесено» в другие государства. Производство «будет и дальше сокращаться в 2021 и 2022 годах», передает ТАСС. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. В Турции заявили о готовности С-400 к эксплуатации. Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект С-400 при условии передачи технологий.

Турецкие военные выдвинулись в Карабах для помощи Азербайджану 10 января 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Свыше 100 бойцов спецподразделения Турции выдвинулись в Нагорный Карабах для оказания помощи азербайджанским военным при разминировании территории, сообщило минобороны Турции. Турецких военных ведомство ласково называет «мехметчики» (дословно – «крошка Мехмет», собирательное название турецких и османских солдат), а азербайджанскую армию – «героической». Всего в Азербайджан было направлено 136 человек из специального турецкого отряда по разминированию (ÖMAT), передает «Царьград». «Наши мехметчики, которые проводили обучение по разминированию личного состава ВС Азербайджана, также продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе», – говорится в сообщении турецкого ведомства. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. В Китае оценили шансы Запада «проломить» российский щит ПВО 10 января 2021, 14:02

Фото: mil.ru

Текст: Вера Басилая

Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно отразить удары извне и реагировать на военные провокации Запада. «Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20%», – цитирует РИА «Новости» публикацию Ши Вэня на портале «Чжунго цзюньван». Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе, за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах. Кроме того, автора статьи впечатлили выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500, который будет поставлен на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации. По словам журналиста, стоит обратить внимание на систему ПЛ-19 «Нудоль», которая способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 0,2 тыс. до 1,5 тыс. километров. Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и «Единая космическая система» (ЕКС) стали «глазами» российской ПРО. Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, так, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК «Бастион», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», а также с авиационным соединением Су-35С, подчернкул китайский журналист. По его мнению, российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по ее модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран. Турция назвала условие приобретения второго комплекта С-400 у России 11 января 2021, 15:24 Текст: Елизавета Булкина

Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир, слова которого передает телеканал CNN Turk. «Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», – цитирует Демира РИА «Новости». Демир ранее заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы к вводу в эксплуатацию. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. Эрдоган заявил о будущем Турции в Европе 9 января 2021, 20:45 Текст: Ольга Никитина

Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщила канцелярия турецкого лидера. «В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события. Президент Эрдоган во время переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе», – передает ТАСС текст заявления по итогам переговоров. Эрдоган указал на «необходимость обновить Таможенный союз, обеспечить визовую свободу турецким гражданам и предпринять шаги в переговорах о членстве» Турции в ЕС. «Необходимо восстановить взаимное доверие, восстановить механизмы консультаций, положить конец исключительным и дискриминационным действиям, а также риторике в отношении Турции, которая является страной-кандидатом в переговорном процессе. Президент Эрдоган выразил заинтересованность в возобновлении регулярных саммитов Турция – ЕС и диалога на высоком уровне», – отмечается в сообщении. Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорным пунктам (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе. Еврокомиссия заявляла, что Турция, формально еще являющаяся кандидатом на вступление в Евросоюз, фактически все больше отдаляется от Европы. Отряд российских кораблей зашел в сирийский порт Тартус 9 января 2021, 15:49 Текст: Ольга Никитина

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский», находящийся в плановом дальнем походе, совершил деловой заход в сирийский порт Тартус, сообщила пресс-служба флота. «В ходе делового захода в Тартус экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, пополнят запасы топлива, воды и продовольствия. В порту будет организован отдых экипажей после длительного морского перехода», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В ближайшее время корвет «Стойкий» и суда обеспечения отработают ряд учебных задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Затем отряд кораблей Балтийского флота продолжит выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода. Отряд кораблей Балтийского флота вышел из главной базы флота Балтийска в Калининградской области 16 декабря 2020 года. «Основная задача дальнего похода отряда кораблей Балтийского флота – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана», – отметили в пресс-службе. Северный флот пообещал продолжить патрулирование Ту-142 над Арктикой и Атлантикой 10 января 2021, 14:59 Текст: Вера Басилая

Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 над Арктикой и Атлантикой будут одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) в 2021 году. «Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 в прошлом году более 20 раз патрулировали в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 13 часов, а пройденное расстояние превышало 11 тыс. километров. Как уточняется пресс-службой флота, все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств. Ранее сообщалось о том, что Ту-142 провели 11-часовой полет над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Индия назвала сроки отправки в Россию военных для обучения на С-400 11 января 2021, 09:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Индия в январе направит в Россию 100 военных специалистов для обучения работе с российской зенитной ракетной системой С-400, сообщил источник в индийском минобороны. «Первая команда из почти 100 офицеров и летчиков отправится в Россию в последнюю неделю января для обучения эксплуатации и техническому обслуживанию систем С-400. Вторая команда ВВС последует их примеру через несколько месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India слова источника. Он отметил, что «с началом поставок систем С-400 в Индию в сентябре-октябре этого года первая часть должна вступить в строй в Индии к концу 2021 или началу 2022 года». Подчеркивается, что Индия уже выплатила России «существенный аванс» по контракту и разрабатывает механизм дальнейшей оплаты, чтобы обойти режим санкций США. Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400 для Индии в феврале. Отметим, что против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. В июне сообщалось, что Индия намерена ускорить поставки зенитных систем С-400 из-за роста напряженности на индийско-китайской границе. Турция начала расследование в отношении WhatsApp и Facebook 11 января 2021, 14:07 Текст: Евгения Шестак

Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности. Вместе с этим турецкий регулятор приостановил действие нового пользовательского соглашения WhatsApp, передает РИА «Новости». Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования WhatsApp из-за политики конфиденциальности мессенджера. Напомним, пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера. Названы сроки возвращения в строй АПЛ «Тигр» 11 января 2021, 10:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Тигр» проекта 971 (шифр «Щука-Б») после завершения ремонта и восстановления технической готовности вернется в боевой состав Северного флота в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Ремонтные работы по техническому состоянию АПЛ «Тигр» планируется завершить в 2022 году, после этого лодка вернется в боевой состав флота», – сообщил источник ТАСС. АПЛ «Тигр» прибыла на судоремонтный завод «Нерпа» в 2019 году. По имеющимся данным, ее модернизация по примеру ряда других субмарин проекта 971 пока не предусмотрена. В Центре судоремонта «Звездочка» не стали комментировать информацию о сроках окончания ремонта. Всего на «Звездочке» и ее предприятиях сейчас проходят ремонт и модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота. Сейчас в боевом составе 24-й («звериной» по названиям субмарин) дивизии подводных сил Северного флота находятся АПЛ проекта 971 «Пантера», «Вепрь» и «Гепард». Ранее сообщалось, что АПЛ «Леопард» вернется в строй в 2021 году, «Волк» – в 2023-м. Таким образом, в 2023 году «звери» соберутся почти в полном составе. Горбачев призвал страны сократить военные расходы на фоне пандемии 11 января 2021, 10:05 Текст: Алина Назарова

Военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Бывший советский лидер отметил, что на международной арене сейчас происходят большие изменения, прежде всего это связано с пандемией, но есть и другие причины, передает РИА «Новости». «Для меня главный вывод – это необходимость сотрудничества. Есть вопросы по вакцинации, есть финансовые проблемы, есть проблема военных расходов. В нынешних условиях эти расходы тем более непомерны. Я еще весной призвал договориться об их сокращении на 10-15%. Экологические проблемы стучатся во все двери и окна. Без наращивания контактов все это не решить», – уверен Горбачев. Он высказал надежду, что в нынешних условиях «государства научатся использовать интернет, чтобы активизировать и ускорить свое взаимодействие». Однако нужны и личные встречи лидеров, добавил экс-президент СССР. Кроме того, Горбачев рассказал, что из-за пандемии коронавируса ему приходится особенно строго соблюдать карантин и ограничивать встречи, но он продолжает работать, в том числе готовит новую статью. «Конечно, пандемия очень многое изменила, на многое повлияла. Вы же видите, что буквально всем пришлось ограничить активность. У меня такой возраст, что карантин приходится соблюдать особенно строго. Это не рекомендации, а требования. Летом еще можно было с кем-то встретиться. А сейчас – нет», – рассказал Горбачев. Он отметил, что в этих условиях использует самое проверенное средство связи – телефон, в том числе для общения с семьей и близкими. Он уточнил, что находится в постоянном контакте и с сотрудниками основанного им Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). «Получаю материалы, реагирую. Мы опубликовали доклад о последствиях пандемии, проводим видеоконференции. Сейчас готовлю большую статью. То есть работаю», – добавил бывший советский лидер. В декабре в фильме Виталия Манского «Горбачев. Рай» экс-президент СССР Михаил Горбачев признался, что его перестали навещать члены семьи. Глава пресс-службы Горбачев-фонда, помощник экс-президента СССР Павел Палажченко заверил, что отсутствие встреч Горбачева с родственниками объясняется пандемией. Новый «Солнцепек» получил цифровую аппаратуру связи и навигации 11 января 2021, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизированная тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» получила цифровую аппаратуру связи и навигации. сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»). «На боевой машине установлена встроенная динамическая защита, а также спутниковая система стандарта GPS/ГЛОНАСС, которая позволяет определять точное время, географические координаты, высоты над уровнем моря, а также графически отображать положение объекта на электронной карте. Кроме этого, система получила новую современную радиостанцию Р-168 и аппаратуру коммутации и управления», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как отметили в УВЗ, к концу декабря 2020 года Омский завод транспортного машиностроения (входит в УВЗ) выполнил гособоронзаказ на капитальный ремонт с модернизацией партии ТОС-1А. «Сегодня ТОС-1А имеется на вооружении у нескольких стран мира и входит в пятерку самых популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники», – проинформировали в пресс-службе. Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что предприятие «Омсктрансмаш» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») проводит масштабную модернизацию парка российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», в ходе которой, в частности, на систему устанавливается динамическая защита и новая пусковая установка. В Турции заявили о готовности С-400 к эксплуатации 11 января 2021, 14:55 Текст: Ксения Панькова

Глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 готовы ко вводу в эксплуатацию. «С-400 готовы к использованию, вооруженные силы примут решение о том, когда возникнет такая необходимость», – сказал Демира, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «24ТВ». Кроме того, глава оборонпрома также сообщил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, несмотря на решение Вашингтона исключить их из этой программы. В декабре министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что Анкара была вынуждена закупить у России комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Генштабы России и США обсудили международную безопасность 11 января 2021, 19:44 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли вопросы безопасности в мире. «11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости». Главы ведомств также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира. В декабре замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам. До этого Герасимов отмечал, что военные учения НАТО у границ России имеют явную антироссийскую направленность, растет число провокаций. Суд в Турции приговорил известного проповедника к 1075 годам тюрьмы 11 января 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Суд Стамбула приговорил известного исламского проповедника Аднана Октара, обвинявшегося по целому ряду статей, к 1075-летнему тюремному заключению. Вместе с Октаром по делу проходили 236 человек, которые получили различные тюремные сроки, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Октар, известный под псевдонимом Харун Яхья, – турецкий писатель псевдонаучного направления, исламский креационист. Автор более 300 книг по политической, религиозной и научно-популярной проблематике, переведенных на 76 языков. В 1986 году Октар был арестован по обвинению в «попытке использования религии или религиозных чувств, а также религиозных святынь с целью частичного изменения социального, экономического или политического строя светского государства». Суд вынес решение об отсутствии состава преступления, после чего Октар был оправдан и освобожден из-под стражи. Как ранее писали турецкие СМИ, Октар является лидером псевдоисламской секты, где практикуются сексуальное рабство и групповой секс. Напомним, в июле 2018 года в Турции задержали исламского проповедника Аднана Октара. Члены его группировки обвинялись в создании преступной организации, осуществлявшей сексуальное насилие над детьми, похищениях, изнасилованиях, незаконном лишении людей свободы, шпионаже и многих других преступлениях. Масштабные учения танкистов начались в Челябинской области 11 января 2021, 14:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 3 тыс. военнослужащих танковой дивизии Центрального военного округа вышли на межвидовой полигон в Челябинской области для проведения учебных стрельб и вождения боевой техники. Учения продлятся до конца недели, сообщила пресс-служба ЦВО. «В ходе практических действий уральские танкисты отрабатывают скоростной марш-подход в район боя, маневрирование в обороне с боевой стрельбой. Также танковым экипажам предстоит отразить контратаки противника в дневное и ночное время, действуя при поддержке мотострелковых и артиллерийских подразделений», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В пресс-службе уточнили, что в практических эпизодах задействовано более 3 тыс. военнослужащих, а также современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», минометы «Сани», самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и техника специальных войск. Напомним, в октябре военные инженеры ЦВО при помощи магнитного поля нейтрализовали условного противника в ходе учений в Удмуртии.