В Госдуме сказали, без чего невозможен хороший туризм на Байкале

«Без качественных дорог и аэропорта у нас не будет хорошего туризма на Байкале», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Тен, комментируя заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина о выделении дополнительного финансирования для транспортной инфраструктуры Иркутской области и строительства аэропорта в Бодайбо.

«Иркутск – это город, в который едут все жители области, а также гости и туристы. Дороги в самом городе и сельские дороги – наши болевые точки. Эти вопросы длительное время не решались», – сказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен.

То, что на сельские дороги выделяются деньги, – это очень хорошо, продолжил депутат. «Дополнительно добавленные средства по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» помогают развитию трех агломераций на территории области», – убежден Тен.

Также, по его словам, достигнуты договоренности по продолжению реконструкции Байкальского тракта – дороги с одним из самых высоких уровней интенсивности и аварийности. «Все жители Иркутска прекрасно знают эту дорогу. Также мы обсуждали тему развития не только самой дороги, но и строительства велосипедных и пешеходных дорожек по Байкальскому тракту», – отметил депутат.

«Дорожная и транспортная отрасль находятся в соприкосновении с туризмом. Без качественных дорог у нас не будет хорошего туризма на Байкале. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев это понимает», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, транспортная доступность должна быть представлена разными видами транспорта. Для такой развивающейся территории, как Бодайбинский район, нужен современный, качественный и безопасный аэропорт», – отметил Тен.

«Бодайбинский район дает много золота и налогов нашей области и всей стране. Нужно заботиться работающих там промышленниках, чтобы они не чувствовали себя отрезанными от большой земли. Аэропорт в Бодайбо – это транспортная необходимость. Потому Кобзев правильно и справедливо сделал на этом акцент», – заключил депутат.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после совещания с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым заявил о том, что власти России окажут области поддержку в продолжении реконструкции Байкальского тракта, а также областных и сельских дорог. Кроме того, регион получит софинансирование на строительство аэропорта в Бодайбо, сообщают «Иркутские медиа».

Марат Хуснуллин во время визита в регион заявил, что дополнительно было выделено полмиллиарда рублей по проекту «Безопасные и качественные дороги». Эти деньги уже пришли в областной бюджет. Также увеличена субсидия на развитие сельских дорог более чем в два раза, до 214 млн рублей. Более 100 млн рублей добавили из федерального бюджета на восстановление дорог, пострадавших в результате ЧС, до 603 млн рублей.

Вице-премьер поддержал идею главы региона о необходимости поменять концепцию дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры Листвянки, как важной туристической точки на Байкале. Также Марат Хуснуллин рассказал, что министерство транспорта РФ поддержало вопрос о строительстве аэропорта в Бодайбо. Его поставили в график первоочередных мероприятий. Стоимость проекта около 4 млрд рублей.

Добавим, что только 30% дорог в Иркутской области соответствует нормативом. Об этом в последнее время много раз говорил глава региона, который за девять месяцев проехал по областным дорогам 11 тысяч километров и добрался до Киренска.

Напомним, ранее Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона. Основной упор врио губернатора решил сделать на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни.