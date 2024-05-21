Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
Депутаты Рады заблокировали заседание с требованием запрета канонической УПЦ
Депутаты Рады из фракций «Евросолидарности» и «Голоса» заблокировали трибуну и потребовали вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили украинские СМИ.
В итоге спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента, передает РИА «Новости».
Сообщается, что депутаты выдвинули два требования: создание комиссии по расследованию провального строительства фортификационных сооружений и вынесение на рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ. Требования парламентариев выполнены не были.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал инициативу Верховной рады Украины по запрету Украинской православной церкви (УПЦ) «разбойничьим и богоборческим решением».