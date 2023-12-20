Патриарх Кирилл назвал «разбойничьим и богоборческим» возможный запрет УПЦ

Tекст: Ольга Иванова

Выступая с отчетным докладом на ежегодном Епархиальном собрании Москвы, патриарх отметил, что этот закон нацелен на полный запрет канонической православной церкви на территории, подчиняющейся киевским властям. Он призвал крепко молиться о всех гонимых иерархах, священнослужителях, монашествующих и мирянах Украинской православной церкви, передает ТАСС.

В октябре Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов. Так, летом полиция запретила передавать еду запертым в корпусах Киево-Печерской лавры людям. Минкульт Украины заявил, что расторжение договора аренды УПЦ с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.