Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
Патриарх Кирилл назвал «разбойничьим и богоборческим» возможный запрет УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал инициативу Верховной рады Украины по запрету Украинской православной церкви (УПЦ) «разбойничьим и богоборческим решением».
Выступая с отчетным докладом на ежегодном Епархиальном собрании Москвы, патриарх отметил, что этот закон нацелен на полный запрет канонической православной церкви на территории, подчиняющейся киевским властям. Он призвал крепко молиться о всех гонимых иерархах, священнослужителях, монашествующих и мирянах Украинской православной церкви, передает ТАСС.
В октябре Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов. Так, летом полиция запретила передавать еду запертым в корпусах Киево-Печерской лавры людям. Минкульт Украины заявил, что расторжение договора аренды УПЦ с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве.