Иностранные политологи и общественные активисты прокомментировали дело Навального

Нет реальных доказательств «отравления» блогера Алексея Навального, которое по факту выгодно только врагам России. Кроме того, несмотря на предоставление российской клиникой результатов анализов и готовности к сотрудничеству, немецкая сторона отмалчивается, заявили в комментарии журналистам иностранные эксперты.

«До сих пор нет реальных доказательств того, что Навальный был отравлен. У меня сложилось впечатление, что такие страны, как Германия, усиливают давление на Россию. Ситуация с Навальным – это очередной прекрасный предлог для того, чтобы скомпрометировать российские власти насилием и притеснением «оппозиции». Объективное и нейтральное расследование все покажет», – отметил вице-президент Фламандского парламента в Бельгии Филипп Девинтер.

Как отметил при этом российско-австрийский эксперт, политолог, генеральный секретарь института Суворова в Австрии Патрик Поппель в своем Facebook, отравление Навального «выгодно только врагам России».

«Нынешняя дискуссия об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального может быть гениальной стратегией Запада по введению дальнейших санкций против России. Это только в интересах ЕС и США. Зачем Кремлю избавляться от столь незначительного политика? Мы должны задать себе этот вопрос один раз. Но, может быть, отравление Навального было связано не с внутренней политикой России, а с вводом в эксплуатацию трубопровода?» – задается вопросом эксперт.

Кроме того, амбассадор организации «Будущие лидеры» в Бангладеше Саббир Ахмед на своей странице в Facebook заявил, что российская сторона опубликовала «все результаты анализов и медицинских обследований господина Навального» и на «официальном уровне сделала заявление о своей готовности оказать содействие в расследовании дела Навального».

При этом, власти Германии «не только не приняли во внимание результаты исследований российской клиники и готовность России к сотрудничеству, но и не предоставили никаких доказательств наличия яда «Новичка» в крови оппозиционера», хотя Россия запросила доказательства для рассмотрения, считает эксперт.

«Германия утверждает, что оппозиционера отравили в аэропорту, но Россия опубликовала все видео из аэропорта, где видно, что Навальный контактирует только со своими коллегами и сотрудниками аэропорта, то есть факт отравления в аэропорту опровергается показаниями российской стороны. Власти Германии заявляют, что «Новичок» – это военный яд, но если оппозиционера отравили военным ядом, то как в этом случае он выжил?» – недоумевает активист.

Он также счел, что «провалить такую операцию невозможно».

«Это не единственный случай, когда западные страны используют случаи отравления для пропаганды, как это было в случае с Ираком в 2003 году и в Сирии с 2017 по 2019 год. Эта волна пропаганды с использованием ситуации со здоровьем Алексея Навального основана на фейковых новостях и демонстрирует антироссийские настроения Запада, которые, по мнению многих экспертов, разжигаются для отмены «Северного потока – 2» и об этом свидетельствует и сегодняшнее заявление Ангелы Меркель о возможности прекращения проекта из-за дела Навального», – подытожил эксперт.

Ранее иностранные эксперты высказывали свое мнение о сложившейся ситуации с Навальным. Так, депутат парламента Малайзии Кельвин Йии Ли Вуен заявил, счел справедливым для начала «позволить провести расследование и завершить все клинические исследования, а потом уже делать какие-либо выводы или даже подтверждать обвинения против правительства России. А главный редактор шведского еженедельника Nya Tider Вавринец Сук, в свою очередь, заявил, что многое остается неясным. По его мнению, во всей этой истории есть политическая подоплека, а у Навального «нет такой большой общественной поддержки, и, такая известность, которую он получает сейчас, нужна его сторонникам».

Состояние здоровья Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. По словам немецких врачей, долгосрочные последствия тяжелого отравления Навального оценивать рано, но он реагирует на обращенную к нему речь.

Ранее правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком».

Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее Национальная медицинская палата России обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для изучения причин состояния Навального.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».