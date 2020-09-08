Собянин призвал к минимальным ограничениям при росте случаев COVID-19

При повышении заболеваемости коронавирусом власти Москвы должны пройти с минимумом ограничений, но при соблюдении всех эпидемиологических норм, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«При повышении заболеваемости, при усложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями по экономике, передвижения по городу и так далее. При том нужно соблюдать те требования, которые предъявляют врачи», – передает РИА «Новости» его слова.

По его словам, соблюдение существующих мер безопасности позволит оградить себя.

Кроме того, власти Москвы не планируют осенью и зимой вводить серьезные ограничительные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

«Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при осложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями в экономике и передвижении по городу и так далее. С минимумом ограничений. При этом нужно соблюдать те меры, ограничения, которых требуют врачи», – сказал Собянин.

Также Собянин добавил, что конец пандемии будет положен при массовой вакцинации населения.

«Я уверен, что месяц к месяцу все больше и больше будет поступать в гражданский оборот вакцина. И я надеюсь, что в декабре-январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и вызовам, с которыми мы столкнулись», – заключил он.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что первая волна коронавируса в России еще не завершилась, о второй волне речи не идет.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5099 новых случаев заболевания COVID-19, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 35 тыс. случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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