Украина заранее решила отказаться от российской вакцины

Украина откажется от разработанной в России вакцины от коронавируса COVID-19 в пользу производителей из Европейского союза и США, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Комментируя вопрос о том, что ответит Киев, если Россия предложит Украине вакцину от коронавируса собственного производства, Кулеба заявил: «Мы эффективно сотрудничаем с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами в этой сфере».

При этом он отметил, что у Киева очень предметный диалог с Евросоюзом и очень тесный диалог с США относительно получения вакцин от коронавируса.

«И когда я говорю «диалог» – это (означает, что) уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Напомним, ранее власти Украины пообещали вакцину только 20% населения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД