Блогеры отреагировали на приговор Ефремову

Блогеры прокомментировали судебный приговор актеру Михаилу Ефремову в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы.

«Справедливый приговор. Отслоили цирк от трагедии», – написал в Telegram гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Журналист Марина Ахмедова высказала свою версию, почему суд назначил Ефремову восемь лет лишения свободы.

«Михаила Ефремова, увы, посадили на восемь лет. Минимальный срок по его статье – пять лет. А еще три – это, наверное, тот срок, на который судья посадил бы его адвоката, если бы мог», – отметила она в Telegram.

На ваш взгляд Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив? Да

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Блогер Максим Кононенко выразил мнение, что «самыми омерзительными» в судебном процессе по делу ДТП были члены семьи погибшего Сергея Захарова.

«Самые омерзительные в этом процессе были даже не адвокат Пашаев (адвокат таким быть и должен – любыми средствами пытаться отмазать клиента), а семья погибшего. Вот эта вот его бывшая семья. Которая уже много лет не имела никакого отношения к погибшему», – написал он в своем Telegram-канале.

Тем временем телеведущая Ксения Собчак разместила в Telegram голосование с вопросом, справедливый ли приговор вынесли актеру.

Telegram-канал НЕБОЖЕНА иронизирует, что не помогли Ефремову «ни шаманы, ни родственники».

«Суд отправил Ефремова в колонию общего режима. Восемь лет», – говорится в сообщении. Также она разместила «пророческое» видео с Ефремовым.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста взяли под стражу в зале суда.

Суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, а также лишил Ефремова водительских прав на три года после освобождения. При этом суд не поверил в то, что актер изначально признал вину в ДТП из-за стресса и алкоголя. Также суд не принял показания о том, что Ефремов не управлял автомобилем в момент аварии.

На прошлой неделе Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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