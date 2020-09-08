Ефремов поехал в суд на оглашение приговора без вещей

Михаил Ефремов без вещей отправился в Пресненский суд на оглашение приговора по делу о ДТП со смертельным исходом.

В руках Ефремова только папка с документами, передает РИА «Новости».

Во вторник судья должна огласить Ефремову приговор. Если срок будет реальным, находящегося под домашним арестом актера возьмут под стражу в зале суда.

Как передает источник, около здания припаркованы автобусы полиции и дежурят дополнительные наряды. Там же, как и ожидалось, собралось множество журналистов.

Пока никакие акции поддерживающих или осуждающих актера людей не начались. Самого Ефремова в суд пока не привезли.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП. Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

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