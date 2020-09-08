В Крыму предложили Трампу способ победить на выборах

Действующему президенту США Дональду Трампу для победы на предстоящих выборах необходимо посетить Крым и своими глазами увидеть происходящее, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Если он хочет действительно победить на выборах, нужно приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Я абсолютно убежден, что это добавило бы ему очки и позволило на многие вещи смотреть совершено по-другому», – сказал РИА «Новости» Константинов.

Он привел в пример американского актера Стивена Сигала, который лично посетил Крым и даже встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.

В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что американский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал приехал в Крым. Константинов поблагодарил голливудского актера за посещение Крыма, назвав это примером гражданского мужества.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден. Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.

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