Власти Крыма поблагодарили Стивена Сигала за мужество

Глава крымского парламента Владимир Константинов поблагодарил голливудского актера и мастера восточных единоборств Стивена Сигала за посещение Крыма, назвав это примером гражданского мужества.

«Приезд в Крым Стивена Сигала в нынешней ситуации воспринимается крымчанами не просто как факт признания, но и факт определенного гражданского мужества... Конечно, мы окажем ему помощь в организации спортивных залов, если такая инициатива от него будет», – передает РИА «Новости» слова Константинова.

По его словам, в современном мире отношение к Крыму напоминает «политику кривых зеркал». «Все искажено. Поэтому информация о Крыме, которую донесет Сигал, для нас очень важна», – подчеркнул спикер парламента.

Напомним, в субботу глава региона Сергей Аксенов сообщил, что американский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал приехал в Крым.

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