Украина захотела составить конкуренцию России на саудовском рынке

Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию и стала еще одним конкурентом европейских экспортеров на саудовском рынке, передает Bloomberg.

Компания Continental Farmers Group выиграла тендер на поставку 60 тыс. тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в Саудовскую Аравию первую партию сырья.

В прошлом году ближневосточная монархия ослабила правила защиты от насекомых, что открыло возможность для украинского зерна и позволило конкурировать с поставками из ЕС, которые преобладали в импорте Саудовской Аравии, передает «ИноСМИ».

Россия также отправила несколько партий сырья саудовцам в этом году. Агентство отмечает, что, хотя партии невелики, они знаменуют собой еще один прорыв для черноморских грузоотправителей, которые за последнее время захватили большую долю мирового рынка пшеницы на фоне рекордных урожаев.

Между тем, импорт из Украины демонстрирует, как окупаются инвестиции Саудовской Аравии с тех пор, как в 2018 году компания Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. купила там активы и объединила их в Continental Farmers.

«Отгрузка является «четким сигналом о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии в отношении Украины», – говорится в заявлении генерального директора Continental Farmers Георга фон Нолкена.

Украина занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы. Ожидается, что в этом сезоне его поставки составят 18 млн тонн, это будет третий по величине рекордный показатель в стране.

Ранее министерство сельского хозяйства США спрогнозировало, что в 2020 году Россия увеличит экспорт зерна на 10%, нарастив поставки в Северную Африку и на Ближний Восток, и выйдет на первое место по экспорту зерна.

Американское издание The National Interest написало, что Россия может ограничить экспорт пшеницы в другие страны для получения политических рычагов и станет «еще более мощной мировой зерновой державой».