Американские СМИ: Россия может превратить пшеницу в политическое оружие

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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Почему «чешский друг» Сафронова выглядит подозрительно

Мартин Лариш – крайне обаятельный молодой человекФото: instagram.com/larysmartin
Появляется все больше утечек о том, кто мог быть тем самым представителем чешской разведки, с которым (по версии следствия) держал связь советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Речь идет об очень обаятельном журналисте, полиглоте и научном сотруднике Мартине Ларише. Что это за человек и почему он действительно крайне напоминает натовского шпиона? Подробности...
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США готовы наказать Турцию за С-400

США четко дают понять, что система С-400 представляет для них реальную угрозуФото: Depo Photos/ZUMA/ТАСС
Законопроект по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турция ранее предупреждала, что в случае подобных действий будет готова закрыть свои военные базы для американцев. А это может оказаться серьезным ударом для позиций США на Ближнем Востоке. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...
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Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              Американские СМИ: Россия может превратить пшеницу в политическое оружие

                 19 июля 2020, 11:51
              Фото: Jens Büttner/Global Look Press
              Текст: Елизавета Булкина

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              Россия может ограничить экспорт пшеницы в другие страны для получения политических рычагов и станет «еще более мощной мировой зерновой державой», утверждает американское издание The National Interest.

              В статье отмечается, что на фоне глобального потепления в ранее непригодных для земледелия землях, таких как Сибирь, можно будет выращивать сельскохозяйственные культуры. Издание ссылается на научные прогнозы, в соответствии с которыми пригодные для пшеницы земли могут увеличится в России на 4,3 млн квадратных километра.

              The National Interest утверждает, что к 2028 году Россия будет контролировать 20 % экспортных рынков зерна.

              В статье говорится, что тогда международное воздействие России усилится. В связи с изменением климата другие страны могут оказаться в «зерновой» зависимости от России, что сделает их еще более уязвимыми, если Россия ограничит экспорт.

              Издание напомнило, что на фоне пандемии коронавируса Россия ввела экспортную квоту на такие важные зерновые культуры, как пшеница, ячмень и кукуруза. Отмечается, что больше всего из-за этого пострадали крупнейшие импортеры России: Турция, Египет и Бангладеш.

              NI упомянуло также и про ограничение Россией экспорта зерна из-за засухи в 2010 году. При этом издание признает, что «внутренняя продовольственная безопасность является приоритетом российского правительства». Однако в статье говорится, что у России были все еще значительные запасы зерна, когда была введена экспортная квота.

              «Еще более тревожным» издание называет возможность использования Россией ограничения экспорта в политических целях.

              «Россия могла бы использовать экспорт пшеницы для давления на другие страны, чья продовольственная нестабильность, вызванная климатом, оставляет им мало вариантов», – опасаются авторы статьи.

              Напомним, на фоне пандемии коронавирус Россия приостанавливала вывоз зерна из страны до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС.

              При этом Минсельхоз планирует использовать механизм экспортной квоты на зерно в дальнейшем в связи с повышенным спросом на продукцию.

              Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду.


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