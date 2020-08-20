В засухе в Европе увидели прибыль для России

Из-за европейских засух и наводнений Россия может выйти на первое место по экспорту зерна, сообщили СМИ.

Как пишет Bloomberg, министерства сельского хозяйства США спрогнозировало, что в 2020 году Россия увеличит экспорт зерна на 10%, нарастив поставки в Северную Африку и на Ближний Восток.

При этом Австралия и Канада тоже увеличат экспорт. Канберра ожидает, что производство увеличится на 76%, до 26,7 млн тонн, а Оттава может побить рекорд 1990-х годов.

Уже сейчас российское зерно закупают больше ста стран.

The National Interest утверждает, что к 2028 году Россия будет контролировать 20% экспортных рынков зерна.

Как утверждает издание, Россия может ограничить экспорт пшеницы в другие страны для получения политических рычагов и станет «еще более мощной мировой зерновой державой».