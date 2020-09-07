В ЕС призвали Минск прекратить «запугивания» и нарушения обязательств

Власти Белоруссии должны прекратить «запугивать» граждан, а также нарушать свои международные обязательства, заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Государственные органы должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства», – написал он на своей странице в Twitter.

Боррель добавил, что «произвольные аресты и похищения людей недопустимы». «Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Белоруссии, включая сегодняшние жестокие действия в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы», – написал он.

Между тем, входящий в президиум Павел Латушко сообщил, что адвокат и коллеги члена президиума белорусского КС оппозиции Марии Колесниковой выясняют ее местонахождение.

«Это выясняется адвокатом, выясняется нашими коллегами из КС в Минске», – передает РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что «вы все знаете информацию, которая прошла по СМИ».

«Если она действительно подтверждается, то это очередной пример давления, которое оказывается властями на членов президиума КС, чтобы маргинализировать его и создать условия, при которых он будет не способен выполнять свои функции», – заявил Латушко.

При этом он отметил, что это «не получится по той причине, что есть процедурная возможность работать членам президиума, несмотря на то, что они находятся за пределами Белоруссии».

«Во-вторых, у нас есть основной состав, в который входят несколько десятков членов. И есть расширенный состав порядка 4 тыс. членов. Если власть хочет дойти до абсурда и задержать 4 тыс. членов, то пускай делает этот абсурд», – утверждает он.

Также оппозиционер сообщил, что более 10 тыс. человек были задержаны в Белоруссии с 9 августа.

«С 9 августа у нас уже больше 10 тыс. граждан, которые были задержаны или арестованы», – передает ТАСС его слова.

Латушко добавил, что, по его информации, по факту нарушений прав протестующих со стороны властей в Белоруссии не возбуждено ни одного уголовного дела.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.

Также 5 сентября в Минске правоохранители задержали нескольких участников несанкционированных студенческих акций. Протестующие подняли флаги США, Германии, Израиля, Италии и других стран.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.