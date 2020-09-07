Германия оставила за семьей Навального право провести новое обследование

По закону Германии проведение нового медицинского обследования Алексея Навального возможно только с согласия его родственников.

«Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники», – прокомментировал представитель Федеральной ассоциации врачей ФРГ обращение Национальной медицинской палаты России об участии в обследованиях Навального, сообщает ТАСС.

В организации отметили: «Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию».

Напомним, Национальная медицинская палата России обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для изучения причин состояния российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому оппозиционер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.