В Черногории прошли массовые протесты против просербской политики

В разных городах Черногории десятки тысяч человек вышли на акции протеста – через неделю после выборов, на которых, по предварительным данным, три оппозиционных и просербски настроенных альянса получают большинство.

«С нас хватило «свобод» четников», – заявил один из участников акции, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что четниками называли себя сербские партизаны во время Второй мировой войны, а также сербские националистические формирования в вооруженных конфликтах в Югославии в середине 1990-х годов.

Tens of thousands of protesters singing the hymn of Montenegro in Podgorica tonight. Amazing footage. pic.twitter.com/GihZ5ICg4k — Ruslan Trad (@ruslantrad) September 6, 2020

Ранее правившая больше 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПС) в Черногории признала поражение на прошедших парламентских выборах.

Президент Черногории Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов согласились с результатами парламентских выборов и решили продолжить работу «с оппозиционных кресел».

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов. Также власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.